Aleyna Dalveren kimdir, kaç yaşında, nereli? Sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren tutuklandı mı, neden? Paylaştığı video...

İstanbul'da son zamanlarda sosyal medya fenomenlerinin yaptığı çılgınca hareketlerin dozu bir kez daha arttı. Bu kez olayın merkezinde Aleyna Dalveren adlı bir fenomen yer aldı. Genç fenomen, lüks bir aracın üzerine çıkarak dans edip para dağıttıktan sonra, şok edici bir harekete imza attı. Belinden silah çıkararak bu anları sosyal medyada paylaştı.
Görüntünün ardından İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.
ADRESİNE OPERASYON DÜZENLENDİ
Yapılan çalışmalarda Aleyna Dalveren'in adresine operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramalarda bin 200 dolar, 250 euro, 50 manat, 50 Ukrayna parası, sahte olabileceği değerlendirilen 3 bin dolar ve 50 euro nakit para, para sayma makinesi, sahte emniyet araç giriş kartı, kelepçe, 2 sahte olabileceği değerlendirilen app plaka, 2 dijital materyal ele geçirildi.