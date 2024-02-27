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Aleyna Dalveren kimdir, kaç yaşında, nereli? Sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren tutuklandı mı, neden? Paylaştığı video...

İstanbul'da sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren, dikkat çekici bir olayla gündeme geldi. Bir lüks aracın üzerine çıkarak dans edip para dağıttığı görüntülerin ardından, belinden silah çıkardığı anları sosyal medyada paylaştı. Bu paylaşım sonrasında inceleme başlatan polis ekipleri, operasyon düzenleyerek Aleyna Dalveren'i gözaltına aldı.

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Giriş Tarihi 27 Şubat 2024, 15:36 Güncelleme 27 Şubat 2024, 15:36
Aleyna Dalveren kimdir, kaç yaşında, nereli? Sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren tutuklandı mı, neden? Paylaştığı video...

İstanbul'da son zamanlarda sosyal medya fenomenlerinin yaptığı çılgınca hareketlerin dozu bir kez daha arttı. Bu kez olayın merkezinde Aleyna Dalveren adlı bir fenomen yer aldı. Genç fenomen, lüks bir aracın üzerine çıkarak dans edip para dağıttıktan sonra, şok edici bir harekete imza attı. Belinden silah çıkararak bu anları sosyal medyada paylaştı.

Görüntünün ardından İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

ADRESİNE OPERASYON DÜZENLENDİ

Yapılan çalışmalarda Aleyna Dalveren'in adresine operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramalarda bin 200 dolar, 250 euro, 50 manat, 50 Ukrayna parası, sahte olabileceği değerlendirilen 3 bin dolar ve 50 euro nakit para, para sayma makinesi, sahte emniyet araç giriş kartı, kelepçe, 2 sahte olabileceği değerlendirilen app plaka, 2 dijital materyal ele geçirildi.

DİLAN POLAT DETAYI

Gözaltına alınan Dalveren ile ilgili yapılan araştırmada, şüphelinin Dilan Polat ve diğer fenomenlerle de yoğun bir iletişim trafiği olduğu belirlendi. Dalveren'in emniyetteki işlemleri devam ediyor.

ALEYNA DALVEREN KİMDİR?

Aleyna Dalveren, 1994 yılında dünyaya geldi. İstanbul'da doğup büyüyen Aleyna Dalveren, Nişantaşı Üniversitesi'nde Sinema ve Televizyon Bölümü'nde okudu.

Havam Yerinde' adlı şarkısına çektiği klibin Britney Spears'ın 'Make Me' şarkısının klibine benzemesiyle dünya basınında da dikkat çekti. Bir yatak markası reklamında rol alan Aleyna Dalveren, 'Arka Sokaklar' ve 'Umutsuz Ev Kadınları' dizilerinde oynadı. İlk olarak 'Bugün Ne Giysem' yarışmasına katılarak televizyon dünyasıyla tanışan Aleyna Dalveren, 2014 yılında 'Hastam Çok', 'Havam Yerinde' adlı şarkılarıyla müzik piyasasına adım attı.

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