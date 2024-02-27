Aleyna Dalveren kimdir, kaç yaşında, nereli? Sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren tutuklandı mı, neden? Paylaştığı video...

İstanbul'da son zamanlarda sosyal medya fenomenlerinin yaptığı çılgınca hareketlerin dozu bir kez daha arttı. Bu kez olayın merkezinde Aleyna Dalveren adlı bir fenomen yer aldı. Genç fenomen, lüks bir aracın üzerine çıkarak dans edip para dağıttıktan sonra, şok edici bir harekete imza attı. Belinden silah çıkararak bu anları sosyal medyada paylaştı.