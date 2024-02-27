Tescilli güzel Deniz Özde Sürmeli, Ankara’da işlettiği ana okulunun mülk sahibi ile mahkemelik oldu!

Deniz Özde Sürmeli, 2013 yılında Best Model'de ikinci seçildi. Tacını takıp podyumlarda ve dizilerde boy gösterdi. Bir süre sonra da Ankara'ya yerleşti. Burada bir anaokulu açtı.
Deniz Özde Sürmeli, 2013 yılında Best Model'de ikinci seçildi. Tacını takıp podyumlarda ve dizilerde boy gösterdi. Bir süre sonra da Ankara'ya yerleşti. Burada bir anaokulu açtı.
Ancak Sürmeli, Ankara'da işlettiği ana okulunun mülk sahibi ile kira ücreti anlaşmazlığı nedeniyle mahkemelik oldu. Mülk sahibi işyerine astığı satılık ilanının Türkiye güzeli tarafından defalarca söküldüğünü öne sürerek şikayetçi oldu. Güvenlik kameralarında yapılan incelemede, pankartları sökenin oyuncu Sürmeli olduğu ortaya çıktı. 'Mala zarar verme' suçundan yargılanan Deniz Özde Sürmeli'ye adli para cezası verildi.
DİLHAN DUMANOĞLU
YEŞİLÇAM'IN ACI KAYBI
Birçok filme imza atan 60 yaşındaki ünlü oyuncu Tolga Savacı, hayatını kaybetti. ABD'de yaşayan Savacı'nın geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü açıklandı. Nermin Bezmen, eşi Tolga Savacı'nın ölüm haberini şu sözlerle duyurdu:
Yüreğim kaynıyor! Kanıyor! Kaybettim, dev yürekli sevdiceğimi. Ansızın çıktı sonsuza yolculuğuna... Ben yerle gök, yangınlarla buzlar arasında kayıplarda... Canım Sibel, Zeynep Savacı, canım evlatlarım Pamira, Cazım, Ariella, canım torunlarım Pia, Shaya, Luna derin acımızı acımızı yaşıyoruz...
KÖPRÜLERİ ATTI
Giresun'da ilginç bir olay yaşandı. Hurşit Gürsoy isimli şahıs 15 yıl önce evine ulaşabilmek için dereye köprü yaptırdı. Ancak komşuları yardım etmeyince köprüye kilit taktı. Gürsoy'un vefatının ardından çocukları da vasiyeti gereği hala kapıyı kilitli tutuyor. Bir tek kendileri için açıyor.
HESAP VER YAHU!
Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, İsrail'in Filistin'deki işgal ve ilhak uygulamalarına ilişkin Lahey'de Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) sözlü sunum yaptı.
Yıldız, "7 Ekim'den bu yana 30 binin üzerinde Filistinli hayatını kaybetmiştir. İsrail, Gazze'ye ayrım gözetmeksizin saldırı yapmaktadır ve hayatını kaybedenlerin çok büyük bir kısmı kadınlar ve çocuklardır. 3,2 milyon Filistinli kendi toprakları içinde yerlerinden edilmiştir. Su, gıda, yakıt, elektrik ve ilaç gibi temel malzemelerden mahrumdur. Mülteci kampları, okullar, ibadethaneler, kiliseler, hastaneler hedef alınmıştır. 2 milyon Filistinli zorla yerlerinden edilmiştir. İsrail'in saldırıları kolektif bir cezalandırmaya dönüşmüştür. 2023 tarihin en kanlı yılı olmuştur" ifadesini kullandı.
'İRAN'ILMAZ GÜZELLİK!
Ne enflasyon derdi, ne de doğal gaz krizi... Almanya bu kez bir güzellik yarışmasına kilitlendi. Çünkü İran doğumlu Senauer, "Miss Germany 2024 Kraliçesi" seçildi. Çığ gibi tepki geldi.
Çoğu kişi, beğenmedi. Bazıları "Alman değil" diyerek isyan etti! Jüri, "O bir mimar, zekasıyla kazandı" dedi. "O zaman bilgi yarışmasına gitsin" cevabı geldi. Miss gibi kriz patlak verdi!
YORUMLAR PATLADI
- Jürinin tamamı kör mü!
- Bu kabustan ne zaman uyanacağız.
- Kocası bile "yarışmada torpil mi var" diye düşünmüştür.
- Kainat güzeli seçen Almanya'dan kendi güzelini seçemeyen Almanya'ya...
DOLAPTAN SON FERYAT
Manisa'da misafirliğe gittiği evde çıkan yangında yaşamını yitiren 26 yaşındaki kuaför Güldeniz Aşçı'nın ölümüyle ilgili kahreden bir detay ortaya çıktı. 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki arkadaşına ait evde çıkan yangında dumandan etkilenip hayatını kaybeden genç kadının evden dışarı çıkamayınca yatak odasındaki elbise dolabına sığındığı öğrenildi.
Güldeniz Aşçı'nın cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından dolapta bulundu. Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan ve kuaför olduğu öğrenilen Aşçı'nın, yanlarına misafirliğe gittiği kız arkadaşının işe gitmesiyle, yangın sırasında evde yalnız olduğu belirlendi. Aşçı'nın cansız bedeni, savcı ve polisin olay yeri incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Yangın çıkan evin mülk sahibi Cavit Sağlam, "Evi 3 yıl önce iki kız kardeşe kiraya vermiştim. İki kardeş evden çıkarken, yangında ölen kız gelmiş. Çok üzüldüm" dedi.
Ceyhan TORLAK
178 MİLYON DEVRETTİ
6+JOKER bilen çıkmayınca 178 milyon 565 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 298 bin 641'er, 4 bilenler 5 bin 913'er, 3 bilenler 387'şer, 2 bilenler 36'şar lira alacak.
BİR TALİHLİYE 1.4 MİLYON
10 BİLEN bir kişi, bir milyon 397 bin lira kazandı. 9 bilenler 11 bin 465'er, 8 bilenler 626'şar, 7 bilenler 117'şer, 6 bilenler 20'şer, hiçbir numarayı bilemeyenler 18'er lira alacak.
GAZZE ATEŞİ
ABD'nin Başkenti Washington'da İsrail Büyükelçiliği önünde Hava Kuvvetleri'nde görevli Aaron Bushnell (25), "Gazze'deki soykırıma daha fazla ortak olmak istemiyorum" diyerek kendini yaktı. Benzin dökerek kendini ateşe veren Bushnell'in yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadığı açıklandı. Daha önce Irak'ta da görev yaptığı öğrenilen protestocu askerin, nefesi kesilene kadar "Filistin'e özgürlük" diye bağırdığı vurgulandı.
ÇOK 'ÖZEL' İSTİFA
Edirne'de CHP belediye başkan adaylığından istifa eden Şükrü Ciravoğlu'nun tekrar aday gösterilmesi için kalabalık bir grup eylem yaptı. Ciravoğlu'nun oğlu Burak Ciravoğlu gerçeği açıkladı: "Babam kalp krizi geçirmişti. Genel Başkan Özgür Özel'in baskısı sonucu hastaneye gönderilen notere verdiği istifa dilekçesine narkozun etkisiyle imza attı. İstifasının geri alınması için itiraz ettik" ifadesini kullandı.
ALİ CAN ZERAY
HAİN SIZAMADI
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK üyesi Cudi kod adlı Hüda El Tuma'nın Barış Pınarı Harekatı Alanı'nda yer alan Mebruke'den eylem için Türkiye'ye geçiş yapma arayışına girdiği bilgisine ulaştı. Saha ajanları ile yakın takibe alınan terörist, Suriye Geçici Hükümeti'ne bağlı SMO/Askeri Polisi tarafından yakalandı. Terörist El Tuma, Barış Pınarı Harekat bölgesinde askeri cezaevine atıldı.
HALİT TURAN
HAYATINI ÇALDILAR
Ankara'da yaşayan Dilan Melis Güvenç, 2020 yılında kimliğini kaybetti. Kimliğini kaybetmesinin ardından Güvenç, nüfus müdürlüğüne giderek talep oluşturdu ve yeni kimliğini aldı.
3 yıl aradan sonra 2023 Eylül ayında ehliyet için sağlık raporu almaya giden Güvenç, 'uyuşturucu kullandığın için sağlık raporu alamazsın' yanıtıyla karşılaştı.
Aile hekiminin söylemesi üzerine sağlık kayıtlarına e-nabız üzerinden ulaşan Güvenç, uyuşturucu kullanımı ile ilgili hastane kayıtlarının kendisine ait olmadığını ve kimliğinin kullanıldığını iddia etti. Konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunan Güvenç, "Yardım edin. Hayatımı çaldılar" dedi.
EHLİYETİNE EL KONULMUŞ
Ordu'nun Ünye ilçesinde önceki gün kullandığı kamyonetin kaldırıma çarpıp takla attığı kazada hayatını kaybeden 30 yaşındaki Metin Türk, toprağa verildi. Türk'e geçen yıl drift yaptığı gerekçesiyle yaklaşık 300 bin TL ceza kesildiği ve ehliyetine süresiz el konulduğu ortaya çıktı.
DERSİMİZ TÜRKÇE
Mozambikli sosyal medya fenomeni Naila, çekim sırasında turistlerle karşılaştı. Naila'nın Türkçe konuştuğunu gören Alman turistler çok şaşırdı. Nalia, Türkiye'de 7 yıl yaşadığını ve Türk Dili ve Edebiyatı okuduğunu açıkladı. Alman turistler ise "Biz de sık sık Türkiye'ye gidiyoruz. Çok güzel Türkçe konuşuyorsunuz" dedi.
DERT KANSERİ VARMIŞ!
Uzmanlar araştırdı. Dertli insanların hücrelerinin yapışkanlaşıp tümör oluşturduğu kanıtlandı.
İYİLİK YÜZÜ
Amasya'da engelli vatandaş Ahmet Alkan, hesabına yanlışlıkla 100 bin TL yatırıldığını fark etti. Geri verdi.
BARON ÖLDÜ
Dünyanın en güçlü isimlerinden Jacob Rothschild, 87 yaşında hayatını kaybetti. Waddesdon Malikanesi, cenazenin gizli yapılacağını belirtti.
KAPİTA'LİZ'M!
İngiltere Eski Başbakanı Liz Truss, Derin Devlet'e savaş açtı: Dünyayı, merkez bankalarını yöneten güçler yönetiyor.
KOKUYU YUTTUK
Edirne'de araştırmacılar gülden yutulabilir parfüm üretti. "Günde 4 kapsül yeter" dedi.