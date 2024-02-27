Tescilli güzel Deniz Özde Sürmeli, Ankara’da işlettiği ana okulunun mülk sahibi ile mahkemelik oldu!

BİR TALİHLİYE 1.4 MİLYON

10 BİLEN bir kişi, bir milyon 397 bin lira kazandı. 9 bilenler 11 bin 465'er, 8 bilenler 626'şar, 7 bilenler 117'şer, 6 bilenler 20'şer, hiçbir numarayı bilemeyenler 18'er lira alacak.

GAZZE ATEŞİ

ABD'nin Başkenti Washington'da İsrail Büyükelçiliği önünde Hava Kuvvetleri'nde görevli Aaron Bushnell (25), "Gazze'deki soykırıma daha fazla ortak olmak istemiyorum" diyerek kendini yaktı. Benzin dökerek kendini ateşe veren Bushnell'in yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadığı açıklandı. Daha önce Irak'ta da görev yaptığı öğrenilen protestocu askerin, nefesi kesilene kadar "Filistin'e özgürlük" diye bağırdığı vurgulandı.



ÇOK 'ÖZEL' İSTİFA

Edirne'de CHP belediye başkan adaylığından istifa eden Şükrü Ciravoğlu'nun tekrar aday gösterilmesi için kalabalık bir grup eylem yaptı. Ciravoğlu'nun oğlu Burak Ciravoğlu gerçeği açıkladı: "Babam kalp krizi geçirmişti. Genel Başkan Özgür Özel'in baskısı sonucu hastaneye gönderilen notere verdiği istifa dilekçesine narkozun etkisiyle imza attı. İstifasının geri alınması için itiraz ettik" ifadesini kullandı.

ALİ CAN ZERAY



HAİN SIZAMADI

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK üyesi Cudi kod adlı Hüda El Tuma'nın Barış Pınarı Harekatı Alanı'nda yer alan Mebruke'den eylem için Türkiye'ye geçiş yapma arayışına girdiği bilgisine ulaştı. Saha ajanları ile yakın takibe alınan terörist, Suriye Geçici Hükümeti'ne bağlı SMO/Askeri Polisi tarafından yakalandı. Terörist El Tuma, Barış Pınarı Harekat bölgesinde askeri cezaevine atıldı.

HALİT TURAN

HAYATINI ÇALDILAR

Ankara'da yaşayan Dilan Melis Güvenç, 2020 yılında kimliğini kaybetti. Kimliğini kaybetmesinin ardından Güvenç, nüfus müdürlüğüne giderek talep oluşturdu ve yeni kimliğini aldı.

3 yıl aradan sonra 2023 Eylül ayında ehliyet için sağlık raporu almaya giden Güvenç, 'uyuşturucu kullandığın için sağlık raporu alamazsın' yanıtıyla karşılaştı.

Aile hekiminin söylemesi üzerine sağlık kayıtlarına e-nabız üzerinden ulaşan Güvenç, uyuşturucu kullanımı ile ilgili hastane kayıtlarının kendisine ait olmadığını ve kimliğinin kullanıldığını iddia etti. Konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunan Güvenç, "Yardım edin. Hayatımı çaldılar" dedi.



EHLİYETİNE EL KONULMUŞ

Ordu'nun Ünye ilçesinde önceki gün kullandığı kamyonetin kaldırıma çarpıp takla attığı kazada hayatını kaybeden 30 yaşındaki Metin Türk, toprağa verildi. Türk'e geçen yıl drift yaptığı gerekçesiyle yaklaşık 300 bin TL ceza kesildiği ve ehliyetine süresiz el konulduğu ortaya çıktı.

DERSİMİZ TÜRKÇE

Mozambikli sosyal medya fenomeni Naila, çekim sırasında turistlerle karşılaştı. Naila'nın Türkçe konuştuğunu gören Alman turistler çok şaşırdı. Nalia, Türkiye'de 7 yıl yaşadığını ve Türk Dili ve Edebiyatı okuduğunu açıkladı. Alman turistler ise "Biz de sık sık Türkiye'ye gidiyoruz. Çok güzel Türkçe konuşuyorsunuz" dedi.



DERT KANSERİ VARMIŞ!

Uzmanlar araştırdı. Dertli insanların hücrelerinin yapışkanlaşıp tümör oluşturduğu kanıtlandı.



İYİLİK YÜZÜ

Amasya'da engelli vatandaş Ahmet Alkan, hesabına yanlışlıkla 100 bin TL yatırıldığını fark etti. Geri verdi.



BARON ÖLDÜ

Dünyanın en güçlü isimlerinden Jacob Rothschild, 87 yaşında hayatını kaybetti. Waddesdon Malikanesi, cenazenin gizli yapılacağını belirtti.



KAPİTA'LİZ'M!

İngiltere Eski Başbakanı Liz Truss, Derin Devlet'e savaş açtı: Dünyayı, merkez bankalarını yöneten güçler yönetiyor.



KOKUYU YUTTUK

Edirne'de araştırmacılar gülden yutulabilir parfüm üretti. "Günde 4 kapsül yeter" dedi.