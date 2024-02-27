Otomobil sahiplerine son uyarı yapıldı! Plaka detayına dikkat! 32.200 TL ceza ödememek için harekete geçin

Yeni düzenleme ile birlikte araç plakalarına entegre edilen karekodlar, trafik güvenliği ve denetimlerde önemli bir teknolojik gelişmeyi beraberinde getiriyor. Karekodlu plakalar trafik denetimleri ve güvenlik kontrollerinde araç bilgilerine anında erişim sağlayarak, araç trafiği ve güvenliği alanında büyük bir ilerleme vaat ediyor.

KAREKODLU PLAKALARIN ÖZELLİKLERİ Karekodlu plakalar araçlar hakkında bilgi erişimini kolaylaştıran ve güvenliği önemli ölçüde artıran bir yenilik olarak öne çıkıyor.