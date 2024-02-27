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Otomobil sahiplerine son uyarı yapıldı! Plaka detayına dikkat! 32.200 TL ceza ödememek için harekete geçin

1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla Türkiye araç trafiği ve güvenliği konusunda önemli bir adım atarak tescil edilen tüm yeni araçlar için karekodlu plaka kullanımını zorunlu hale getirdi. Bu radikal değişiklik hem araç sahipleri hem de trafik yetkilileri arasında bilgi erişimini hızlandırmayı ve güvenliği artırmayı amaçlıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte araç plakalarında hatalar bulunan sürücüler uyarılar ile karşılaşıyor.

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Giriş Tarihi 27 Şubat 2024, 08:37 Güncelleme 27 Şubat 2024, 08:37
Otomobil sahiplerine son uyarı yapıldı! Plaka detayına dikkat! 32.200 TL ceza ödememek için harekete geçin

Yeni düzenleme ile birlikte araç plakalarına entegre edilen karekodlar, trafik güvenliği ve denetimlerde önemli bir teknolojik gelişmeyi beraberinde getiriyor. Karekodlu plakalar trafik denetimleri ve güvenlik kontrollerinde araç bilgilerine anında erişim sağlayarak, araç trafiği ve güvenliği alanında büyük bir ilerleme vaat ediyor.

KAREKODLU PLAKALARIN ÖZELLİKLERİ

Karekodlu plakalar araçlar hakkında bilgi erişimini kolaylaştıran ve güvenliği önemli ölçüde artıran bir yenilik olarak öne çıkıyor.

Bu yeni sistemle birlikte plakalarda il kodu ve harflerin arasında yer alacak 15x15 mm boyutunda bir karekod ve 12 haneli seri numarası bulunacak. Bu sayede, aracın üretim yeri, tarihi gibi kritik bilgilere anında ulaşmak mümkün olacak.

MEVCUT PLAKALARIN DURUMU VE GEÇİŞ SÜRECİ

Yeni düzenleme, mevcut araç sahiplerini etkilemeyecek. Halihazırda kullanımda olan plakaların değiştirilmesi gerekmiyor; bu yenilik yalnızca yeni tescil edilecek araçlar için geçerli olacak. Böylece kademeli bir geçiş süreci sağlanacak.

APP PLAKALAR VE YASAL DURUM

APP plakalar, özellikle modifiye araç tutkunları arasında popüler olmuş, ancak 2017 yılından itibaren bu tip standart dışı plakaların kullanımı yasaklanmıştı. Yeni düzenleme ile birlikte, APP plakaların kullanımı üzerindeki kısıtlamalar daha da sıkılaştırıldı.

BÜYÜK PARA CEZASI VAR

2024 yılı itibariyle plakanın okunurluğunu engelleyecek şekilde değiştirilmesi ciddi cezai yaptırımlar getiriyor. Okunurluğu engelleyen değişiklikler 2.647 TL, sahte plaka kullanımı ise 32.170 TL'ye kadar cezalara yol açabilecek.

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