Adana’da bir garip olay! Ekiplere ’Hayırdır devrem’ deyip polis kimliği gösteren klima tamircisine gözaltı: Evinden sahte MİT kimliği çıktı

Adana
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, H.D.'nin sahte polis kimliği kullandığı bilgisine ulaştı.
Harekete geçen ekipler, takibe aldıkları H.D.'nin aracını Seyhan
ilçesi Kıyıboyu Caddesi'nde durdurdu.
"HAYIRDIM DEVREM" DEDİ SAHTE POLİS KİMLİĞİ GÖSTERDİ
Araçtan inen H.D. "Hayırdır devrem"
diyerek sahte polis kimliğini gösterdi. Kimliği kontrol eden polis, sahte olduğunu tespit etti.
Bunun üzerine H.D., gözaltına alındı.
Şüpheli emniyete götürülürken, evinde yapılan aramada sahte 2 polis kimliği, sahte MİT
kimlik kartı, sahte 2 otomobil plakası, ruhsatsız 2 pompalı tüfek ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.
BAKIN KENDİNİ NASIL SAVUNDU
H.D., ifadesinde, "Klima tamircisiyim. İşe gittiğim mahalleler pek tekin değil. Kendimi korumak için bu kimlikleri taşıyorum"
dedi. İşlemleri sonrası H.D. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Soruşturma sürüyor.