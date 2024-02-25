Sosyal medya uğruna ölümü göze aldı: 60 metrelik uçurumun ortasına kurduğu hamağın halatı kopunca ölümden döndü

KENDİ HİKAYENİZİ KENDİNİZ YAZIN Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, ilk söyleşisini Konya Bilim Merkezi'nde gençlerle gerçekleştirdi. Gezeravcı, "Ben küçükken, televizyon imkanlarında, çok daha kısıtlı sinema imkanlarında uzaya dair bir şey gördüğümde, izlediğimde şöyle bir durup bir adım geriye çekilirdim. Bu izlediğimiz şeyler başka milletlerin hayali, başka insanların hayali. 'Başka insanların hayaliyle mutlu olmaya çalışma' diye kendime telkin ederdim. Kendi potansiyelinizden hiçbir zaman şüpheye düşmeyin. Uzaya adım atma hayali kuran genç kardeşlerimin gelecekte kendi başarı hikayelerini yazmaları en büyük temennim" dedi. Tolga YANIK

Aday gösterilmeyen belediye başkanlarının hem telefonla hem de yüz yüze yaptıkları görüşmelerde mevcut yönetimden rahatsızlıklarını dile getirerek Özel'i şikayet ettiği ve olağanüstü kurultay taleplerini dile getirdiği vurgulandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise "1 Nisan'cılar" olarak adlandırılan Kılıçdaroğlu cephesine karşı geri adım atmadı. "1 Nisan'ı bekleyenler çok beklerler. Var öyle birileri. Avuçlarını yalarlar. Bu partiyi bırakacaksam bana yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

ÖZEL ŞİKAYET CHP'de aday belirleme süreci torpil ve kavgalarla tamamlandı. Ama iç savaş kızıştı. Halen belediye başkanı olup bu seçimde aday gösterilmeyen isimlerin devrik lider Kemal Kılıçdaroğlu ile iletişime geçerek CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i şikayet ettiği ve 31 Mart sonrası olağanüstü kurultay talep ettiği iddiası ortaya atıldı. Bu yüzden Kılıçdaroğlu'nun ofisine ziyaretler arttı.

YABANCI CASUSA TÜRKİYE KABUS! MİT Başkanı İbrahim Kalın, teşkilatın "2023 yılı raporu"nun sunuş yazısında, Türkiye'ye karşı içten ve dıştan yöneltilen tehditlerin bertaraf edildiğini vurguladı. "MİT, ülkemize yönelik espiyonaj, yıkıcı-bölücü faaliyetler, sabotaj ve psikolojik operasyon çalışmaları yapmak isteyen yabancı servislerin faaliyetlerini takip etmekte ve akamete uğratmaktadır. Son olarak İsrail'in casusluk şebekesinin deşifresinde olduğu üzere MİT, Türkiye Cumhuriyeti'nin serbest bir espiyonaj sahası olmadığını her vakada ciddiyetle ortaya koymaktadır" değerlendirmesini yaptı.

Yaralı olarak İngiltere'ye gitti. Tedavi görüp iyileşti. Savaşın ikinci yıldönümünde, evine geri geldi. "Yaralanmamış olsaydım ülkemi asla terk etmezdim" diyerek tedavisi biter bitmez hemen eve dönüş bileti aldığını kaydetti. Polonya ve İngiltere'nin başkenti Londra'da göz ameliyatı olduğunu aktaran Kurilo, buna rağmen sağ gözündeki görüşün gittikçe azaldığını ifade etti.

176 MİLYON DEVRETTİ

6 bilen çıkmayınca 175 milyon 653 bin 856 lira devretti. 5+JOKER bilen 1 kişi, 2 milyon 583 bin 458 lira, 5 bilenler 264 bin 970 lira, 4 bilenler 4 bin 14 lira, 3 bilenler ise 336 lira, 2 bilenler ise 36 lira alacak.

'İZ'KELET!

İzmir'in konak ilçesinde 2022'nin temmuz ayında korkunç bir olay ortaya geldi. Deniz Özarslan isimli şahıs, 28 Temmuz 2022 yılında boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Özarslan'ın Konak ilçesine bağlı Mersinli Mahallesi'ndeki iş yerine gitti. Ancak burada ikili arasında çıkan sözlü tartışma büyüyerek kısa süre içerisinde kavgaya döndü. Tartışmanın ardından Deniz Özarslan, çıkardığı silahla, eşini vurdu. Eşini başından vurup ağır yaraladıktan sonra Deniz Özarslan kaçarken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.



CİNAYET GİBİ

Manisa'da karayolunda arızalanan ve emniyet şeridinde tamir edilmeye çalışılan otomobile TIR çarptı. Kazada, aracı tamir etmeye çalışan Ömer Faruk Yükselten (28), otomobil ile TIR arasında kalarak yaşamını yitirdi. Tır sürücüsünün alkollü olduğu ortaya çıktı. Hatay'da uçurumdan yuvarlanan araçta bulunan 2 kişiden biri hayatını kaybetti. Aydın'da bir TIR ve iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.



ELDE VAR SIFIR!

Bursa'da Marmara denizi açıklarında batan BATUHAN A adlı yük gemisinde çalışmalar devam ediyor. Sonar cihazlı incelemede kayıp 6 mürettebattan 2'sinin gemi enkazında olduğu tespit edildi. TCG AKIN'dan kayıp gemiye ulaşmak için ilk dalış yapıldı.Mürettebattaki aşçı Zeynep Kılınç'a, olaydan 56 saat sonra ulaşıldı.

Kaptan köşkünde cenazesi bulunan ve geminin dümeninde olduğu değerlendirilen Kılınç, Adana'da toprağa verildi. Özel eğitimli dalgıçlar ile SAS komandolarının TCG AKIN'dan yaptığı dalışlarda, 6'ncı günde de batık geminin makine dairesine ulaşıldı. Makine dairesinin girişinde, gemide yağcı olarak görev yapan Hüseyin Tutuk'a ulaşıldı. Tutuk, olaydan 128 saat sonra bulunan ve Manisa'nın Turgutlu ilçesinde toprağa verildi. Ardından çalışmalara kaldığı yerden devam edildi. 32 dalış gerçekleştiren ekipler, kayıp 4 mürettebatın sadece eşyalarına ulaşabildi.



BAHİS ÇETESİNE OPERASYON

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şubesi 4 aylık teknik ve fiziki takip sonucu, bahis çetesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, aralarında çete liderinin bulunduğu 9 kişi tutuklandı. Çetenin milyonlarca liralık operasyon yaptığı ortaya çıktı.

Hüseyin KAÇAR



NEHİR MUCİZESİ

Aydın'da yaşayan Leyla Durak, 3,5 yıl önce erken doğumla dünyaya geldiği için 'mucizem' diye sevdiği SMA Tip 1 hastası kızı Nehir'i, 14 aylıkken kaybetti. Leyla Durak çok geçmeden başka çocukların hayatına dokunabilmek için 'Mucize Nehir İyilik Akımı Derneği'ni kurdu. Gönüllülerle birlikte, başta hasta ve ameliyat olması gereken çocuklara yardım sağlayan Durak, 3 yıl gibi bir sürede 7 binden fazla çocuğun hayatına dokundu.



MÜCADELEYE DEVAM

Bununla da kalmayan Durak, ihtiyaç sahibi ailelere kira ve gıda yardımı, çocuklara da mont, bot, kırtasiye malzemeleri gibi yardımlarda bulundu. Durak, "Çocuklara yardım ettiğimde sanki kızım Nehir'e yardım ediyormuşum gibi hissediyorum. Onu tedavisine kavuşturamadım ama binlerce çocuğun sağlığına kavuşmasına vesile oldum. Çocuklar için, başka Nehir'ler ölmesin diye mücadele etmeye devam edeceğim" dedi. Tolga YANIK



UMUDA YOLCULUK

Diyarbakır'da 40 yaşındaki Emrullah ve 40 yaşındaki Ayşe Anuştekin'in 3 çocuğundan biri olan 3 yaşındaki Fatma Betül Anuştekin'e SMA tip 1 teşhisi konulduktan sonra aile tedavi için hastanelere başvuru yaptı. Ancak tedavisi ABD ile Dubai'de yapılan ve çok pahalı olan hastalık için aile, Diyarbakır Valiliği'nin izni ile 25 ay önce yardım kampanyası başlattı. Fatma Betül Anuştekin için gereken 1 milyon 900 bin dolar toplandı.

ELLER BİRLEŞİNCE

Fatma Betül sağlığına kavuşması için Dubai'de tedavi görecek. Baba Emrullah Anuştekin, "1 milyon 900 bin dolarlık kampanyayı gönlü güzel gönlü temiz yardım severler aracılığıyla çok şükür bitirdik. Eller birleşince yapılmayacak hiçbir şey yoktur. Herkese teşekkür ediyoruz" dedi.



'ON'DA LEZZET VAR

TASTEATLAS, yemek konusunda dünyanın önde gelen otoritelerinden biri olarak kabul ediliyor. TasteAtlas, yiyecek içecek sektörüne yoğunlaşan, bu konuda listeler ve öneriler yayınlayan rehber olarak 'dünyanın en iyi yeme içme şehirleri' listesini yayınladı. Şehirler geleneksel lezzetleri, bu lezzetlerin çokluğu ve ünü gibi kriterlere göre belirlendi. Listenin zirvesinde İtalya'nın Roma kenti bulunuyor. Listede Roma'nın yanı sıra 3 İtalyan kenti daha bulunuyor.

BAKLAVA VE KEBAP

Türkiye'den ise listeye giren tek kent Gaziantep oldu. Gaziantep listenin 9. sırasında yer aldı. TasteAtlas, Gaziantep'te ne yenir sorusuna da cevap verdi. Baklava, Ali Nazik Kebabı, Yuvalama Çorbası ve Katmer ilk 4 yiyecek arasında sayıldı. İşte 10 kent: Roma, Polonya, Napoli, Viyana, Tokyo, Osaka, Hong Kong, Torino, Gaziantep, Bandung (Endonezya)



İSPANYA'DA YÜREKLER YANDI

İspanya'nın Valencia kentindeki 14 katlı bir binada 22 Şubat tarihinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi. Valencia Belediye Başkanı Maria Jose Catala, "Elektrik kontağı nedeniyle çıkan yangın, kalplerimizi de yaktı" diye konuştu.



O ŞARKIYA İNCELEME

İsrail'in Eurovision şarkısı, Hamas saldırısına gönderme yaptığı iddiasıyla inceleme altına alındı. Şarkının siyasi mesaj içerdiği gerekçesiyle yarışmadan diskalifiye edilmesi değerlendiriliyor. Yarışma 7 Mayıs'ta yapılacak.

MEKSİKA'DA İSTİKLAL MARŞI

Yunus Emre Enstitüsü'nce düzenlenen Türkiye- Meksika buluşmasında Mariachiler konser verdi. İstiklal Marşı ve Türkçe şarkılar seslendirdi.



YAPAY 'ZEXA'!

Danimarka'da ölüm tarihini tahmin eden yapay zeka geliştirildi. Yüzde 78 isabetli sisteme, "Death GPT" denildi.



TURŞU ŞİFA DOLU

Antioksidan deposu lahana turşusu, kilo vermeye yardımcı olur. Ruh sağlığını iyileştirir. Depresyonu önler.