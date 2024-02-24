SON DAKİKA I AFAD duyurdu: Ege Denizi’nde 4.2 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberleri... AFAD sosyal medya hesabından Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2024.02.25 01:59:01 38.6925 25.5315 21.5 -.- 4.4 4.3 EGE DENIZI İlksel
2024.02.25 01:13:15 38.5668 39.4497 5.4 -.- 2.1 -.- KOCKALE-(ELAZIG) İlksel
2024.02.25 00:59:33 37.0220 27.6808 8.3 -.- 3.2 3.2 MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel
2024.02.25 00:47:08 39.4662 29.1863 10.6 -.- 1.0 -.- CAYIRKOY-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.02.25 00:32:21 40.6063 28.8643 9.2 -.- 1.2 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2024.02.24 23:52:57 38.8078 37.4960 5.4 -.- 1.9 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.02.24 23:39:45 38.7668 37.4222 6.6 -.- 1.4 -.- YUVA-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.02.24 23:25:02 40.7477 29.1863 12.6 -.- 1.7 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.02.24 23:04:26 37.0965 28.9232 3.0 -.- 1.8 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.02.24 22:24:32 39.9358 39.5067 5.4 -.- 2.4 -.- BELENLI-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2024.02.24 22:20:38 37.9587 36.4003 3.4 -.- 1.8 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.24 22:17:12 37.0830 28.3797 8.0 -.- 1.8 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel