Prof. Dr. Ömer Özkan'ın açıklamaları, geleceğe dair umutları artırdı: "Bir gün kalp siparişi vereceksiniz ve takılacak"

Özkan, gelecekte organlara daha rahat kavuşup, yetmeyen organların değiştirilmesi ve ölümsüzlüğün mümkün olup olmayacağı yönündeki soruları "İnsan ömrü Orta Çağ'da 30-40'larda iken biz bugün 80-85 ortalamalardan bahsediyoruz. Hedefinizi hep yüksek tutmak lazım. Ölümsüzlük denilen kavramda 30'lardan 80'e geldiysek belki 100-150'lere de gelecek.

Mesela insan vücudunda beyin çalışıyor ama gövde çalışmıyor. Orada yapılacak olan aslında beyin nakli değil gövde nakli. Bir gövde lazım. Kafa naklinden önce felç olan insanların tedavisini yapabilmemiz lazım. Felçli dolaşan birçok kişinin tedavisini yaptığınızda beyin naklinin yapılabildiğini anlayacaksınız" diye cevapladı.