Prof. Dr. Ömer Özkan'ın açıklamaları, geleceğe dair umutları artırdı: "Bir gün kalp siparişi vereceksiniz ve takılacak"

Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, önemli nakillere imza attı. Son açıklamaları, geleceğe dair umutları artırdı.
Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, önemli nakillere imza attı. Son açıklamaları, geleceğe dair umutları artırdı.
Özkan, gelecekte organlara daha rahat kavuşup, yetmeyen organların değiştirilmesi ve ölümsüzlüğün mümkün olup olmayacağı yönündeki soruları "İnsan ömrü Orta Çağ'da 30-40'larda iken biz bugün 80-85 ortalamalardan bahsediyoruz. Hedefinizi hep yüksek tutmak lazım. Ölümsüzlük denilen kavramda 30'lardan 80'e geldiysek belki 100-150'lere de gelecek.
Mesela insan vücudunda beyin çalışıyor ama gövde çalışmıyor. Orada yapılacak olan aslında beyin nakli değil gövde nakli. Bir gövde lazım. Kafa naklinden önce felç olan insanların tedavisini yapabilmemiz lazım. Felçli dolaşan birçok kişinin tedavisini yaptığınızda beyin naklinin yapılabildiğini anlayacaksınız" diye cevapladı.
ORGAN ÜRETİMİ
Özkan organ üretimi konusunda ise "Göreceksiniz ki bir gün 'Kalp ihtiyacı varmış, A grubu.' diyerek kalbin siparişini vereceksiniz, takacaksınız. Belki ondan önce bir enjeksiyonla siz orayı onarmaya çalışacaksınız. Bu ütopik gelebilir ama ütopik değil. Hiç aklınıza gelmeyecek şekilde anne karnının dışında 15-20 gün yaşatılan çocuklar oldu. Bunların gelecekte çok daha hızlı gelişeceğini düşünüyorum" ifadesini kullandı.
Erdoğan ÖZTÜRK