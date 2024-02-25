Eşini ve iki kızını öldüren cani babanın ifadesi kan dondurdu: "Ben kimseyi öldürmedim, uzaylılar öldürdü"

Vergi rekortmeni iş adamı S.G., ilk karısından olan iki kızını ve birlikte yaşadığı kadını katletti. İstanbul'da lüks bir sitede 3 dairesi bulunan G., beraber yaşadığı Y.Ü. (49) ile kızları M.G.(30) ve Z.G.y'i (31) öldürdü.
Vergi rekortmeni iş adamı S.G., ilk karısından olan iki kızını ve birlikte yaşadığı kadını katletti. İstanbul'da lüks bir sitede 3 dairesi bulunan G., beraber yaşadığı Y.Ü. (49) ile kızları M.G.(30) ve Z.G.y'i (31) öldürdü.
Ailenin yanında çalışan kadın, sabah saatlerinde kapıyı açamayınca site yönetimine haber verdi. Yedek anahtarla içeri girilince Z.G.'nin cesediyle karşılaşıldı. Bu sırada S.G.'nin daireye gelen oğlu, "Bu olayı babam yaptı. Hemen diğer daireye de bakın" uyarısında bulundu. Kontrol edilen diğer dairede de Y.Ü. ile M.G.'nin cansız bedenleri bulundu. Şüpheli dün evinin yakınlarında Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.
G., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. G.'nin, kızı Z.'nin evliliğine karşı çıktığı, 3 kadının ölümüyle sonuçlanan tartışmanın da bundan çıkmış olabileceği iddia edildi. Emniyet çıkışında "Neden öldürdünüz?" sorusuna, "Ben öldürmedim. Uzaylılar öldürdü" şeklinde cevap verdi. Katil zanlısının olaydan sonra nasıl saklandığı detaylarda ortaya çıktı.
Şüphelinin olayı gerçekleştirdikten sonra otomobiliyle kaçtığı, bir süre sonra aracını terk ederek bir başka araca bindiği tespit edildi. S.G.'yi aracına alan kişinin arkadaşı F.D. isimli bir spor salonu sahibi olduğu belirlendi. Cinayet zanlısını spor salonuna getiren F.D. ise cinayetten haberi olmadığını, S.G.'nin kendisini telefonla arayarak almasını istediğini söyledi.