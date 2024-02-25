Eşini ve iki kızını öldüren cani babanın ifadesi kan dondurdu: "Ben kimseyi öldürmedim, uzaylılar öldürdü"

Vergi rekortmeni iş adamı S.G., ilk karısından olan iki kızını ve birlikte yaşadığı kadını katletti. İstanbul'da lüks bir sitede 3 dairesi bulunan G., beraber yaşadığı Y.Ü. (49) ile kızları M.G.(30) ve Z.G.y'i (31) öldürdü.

Ailenin yanında çalışan kadın, sabah saatlerinde kapıyı açamayınca site yönetimine haber verdi. Yedek anahtarla içeri girilince Z.G.'nin cesediyle karşılaşıldı. Bu sırada S.G.'nin daireye gelen oğlu, "Bu olayı babam yaptı. Hemen diğer daireye de bakın" uyarısında bulundu. Kontrol edilen diğer dairede de Y.Ü. ile M.G.'nin cansız bedenleri bulundu. Şüpheli dün evinin yakınlarında Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.