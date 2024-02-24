Paylaşılamayan köpek davasında emsal karar: Opera sanatçısı Aslı Ayan davayı kazandı ama köpeğine kavuşamadı

Ancak H.A.G., Aslı Ayan 'ı arayarak, bir süreliğine sevmek için 'Lui'yi almak istediğini söyledi. Köpeği teslim eden Ayan, bir süre sonra H.A.G.'nin 'Lui'yi geri vermeyeceğini söylemesi üzerine dava açtı. Mahkeme sonuçlandı. Köpeğin H.A.G.'den alınarak, Aslı Ayan'a verilmesine karar verildi. Aslı Ayan, mahkeme kararına rağmen 'Lui'nin hala kendisine teslim edilmediğini söyledi. H.A.G.'nin 'Lui'yi teslim etmemek için kendisini sürekli oyaladığını söyleyen Ayan, şöyle devam etti:

'EMSAL KARAR OLABİLİR'

"Çok üzüldüm, çok canım sıkıldı. Kendisine 'Gelin konuşalım böyle bir şey olamaz' dedim. Bana hoş olmayan bir şekilde 'Lui zaten benim köpeğim. Size köpeğime bakın diye verdim, para da talep etmedim' gibi bir ifade kullandı. 'Sizin köpeğiniz değil, benim evcil hayvanım. Size onu geri vermiyorum, vermeyeceğim' dedi. 'Peki, o zaman ben de gereğini yapacağım' dedim. 'Elinizden geleni ardına koymayın' dedi." Bu arada avukat Cengizhan Gököz ise davanın emsal olduğunu söyledi. Gököz ise "Kaybolduğunu söylüyorlar ama bulacağız. Emsal karar olabilir. Bizim hassasiyetimiz, bu sonucu ortaya çıkardı" diye konuştu.