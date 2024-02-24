İşçi bulamayan fabrika sahibi, 21 milyon lira otel harcaması yapmak zorunda kaldı!

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde birçok vatandaş, evi yıkıldığı için kenti terk etmek etti. Oluşan işçi açığını telafi etmek isteyen bazı fabrikalar farklı şehirlerden işçi getirdi.

Bu fabrikalar, depremden önce kendileri ile çalışan işçilerin barınma sorununu çözmek için konteyner kentler yaptı. Bu kentler dışında fabrikalar, farklı şehirlerden gelen işçileri de otellere yerleştirdi. Bir kağıt fabrikasının genel müdürü Bekir Yemşen, fabrikayı yeniden ayağa kaldırıp, tekrar üretime geçmek için işçi arayışına girdiklerini belirtti.