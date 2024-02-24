İşçi bulamayan fabrika sahibi, 21 milyon lira otel harcaması yapmak zorunda kaldı!

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde birçok vatandaş, evi yıkıldığı için kenti terk etmek etti. Oluşan işçi açığını telafi etmek isteyen bazı fabrikalar farklı şehirlerden işçi getirdi.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde birçok vatandaş, evi yıkıldığı için kenti terk etmek etti. Oluşan işçi açığını telafi etmek isteyen bazı fabrikalar farklı şehirlerden işçi getirdi.
Bu fabrikalar, depremden önce kendileri ile çalışan işçilerin barınma sorununu çözmek için konteyner kentler yaptı. Bu kentler dışında fabrikalar, farklı şehirlerden gelen işçileri de otellere yerleştirdi. Bir kağıt fabrikasının genel müdürü Bekir Yemşen, fabrikayı yeniden ayağa kaldırıp, tekrar üretime geçmek için işçi arayışına girdiklerini belirtti.
120 PERSONELİ AĞIRLIYORUZ
Yemşen, "Mart ayında Kahramanmaraş'taki oteller açılmamıştı. Misafirlerimizi ilk önce Gaziantep'teki otelde ağırladık. Mayısta da Kahramanmaraş'taki otellerde ağırlamaya başladık. 2 otel Gaziantep'te, 4 otel Kahramanmaraş'ta olmak üzere toplam 6 otelde 80 ile 120 arasında değişen personeli ağırlayarak fabrikayı devreye alma sürecini tamamlamış olduk. 21 milyon lira konaklama ücret ödendi. Fabrikayı da 12 Şubat'ta devreye aldık" dedi.