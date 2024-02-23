ODTÜ’lü bilim insanları açıkladı: 6 Şubattaki depremin 24’üncü saniyesindeki enerji patlaması büyük felaketi getirdi

Science dergisinde yayımlanan makalemizle bu depremle ilgili pek çok soruyu yanıtladık. Narlı fayında başlayan kırılmanın ardından 16 saniye sonra enerji giderek yükseldi ve kuzeydoğuya doğru ilerleyerek 24'üncü saniyede 47,5 kilometre uzaklıktaki Büyük Nacar Köyü yakınlarında Doğu Anadolu fayı ile birleşti. Bu kesişme, 'enerji patlaması'na neden oldu. Bu da uzun zamandır sessiz olan yani deprem üretmeyen Doğu Anadolu fayını tetikledi" dedi.

ODTÜ'lülerin çalışması, bilim dünyasına yön verdi. Makalenin yazarlarından ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdin Bozkurt, "Çok farklı bir deprem olduğu için buradan elde edilen verilerin bilim dünyasıyla paylaşılması gerekiyordu.

KKTC BARIŞIN ANAHTARI KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk askerinin Kıbrıs'ta bulunmasından Geçitkale Havalimanı 'nda Türk SİHA üssü kurulmasına kadar pek çok konuyla ilgili önemli mesajlar verdi. Tatar, "Kıbrıs'ta çözüm iki devletin tanınmasından geçiyor. KKTC'nin tanınması gerekiyor. Türkiye'nin de desteklediği bu politikanın temelinde egemen eşitliği yatıyor. Güney Kıbrıs'ın şu anda Batı ile bir bütün ilişkileri, anlaşmaları vardı. Birtakım askeri konularda bize ve Türkiye'ye karşı bir yapılanma içerisindeler. Başkalarının yönlendirmesiyle bu işlere girebiliyorlar" sözlerini kaydetti. Turkuvaz Medya Grubu 'nu ziyaret eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Türk askerinin Kıbrıs'ta devam etmesi bizim kırmızı çizgimizdir. Çekilmesi ise Kıbrıs Türk'ünün sonudur" dedi.



63 MİLYON DEVRETTİ

6 BİLEN çıkmayınca 63 milyon 803 bin lira devretti. 5 bilenler 53 bin 89'ar, 4 bilenler bin 560'ar, 3 bilenler 83'er, 2 bilenler 9'ar lira alacak.

UMRE VURGUNU

KAYSERİ'DE Mevlidiye (49) ve Hüseyin Civelek (54) çifti, umreye gitmek için 188 bin lira topladı. Ancak bu parayı, kendilerini 'Kimliğin çalındı, bankada işlem yapılıyor' yalanıyla arayan telefon dolandırıcılarına kaptırdı. Hüseyin Civelek, "Eşimle umreye gitmek için 1 yıldır uğraşıyordum" ifadesini kullandı.



D'EV' SAHTEKAR

Adana'da İdris T. (68), orijinalinden düşük ayarda yapılan 9 milyon lira değerindeki 1590 çeyrek, 104 yarım ve 199 tam altınla yakalandı. Sevk edildiği adliyede 'ev hapsi' cezasına çarptırıldı. Zanlının; "Çok sayıda gayrimenkulüm var. Oradan elde ettiğim gelir ile birikim yaptım" dediği ortaya çıktı.



6 BİN LİRAYA ÖLÜME!

Marmara Denizi açıklarında batan Batuhan A. adlı kargo gemisindeki kayıp 4 denizci için arama kurtarma çalışmaları 8. gününde de devam etti. Görüş mesafesi daraldığı için dalgıçlar, elle arama yaptı. Yaşamını yitiren yağcı Hüseyin Tutuk'un kardeşi Remzi Tutuk ise TAKVİM'e konuştu. Tutuk, "Abim, gemiye kızının geleceği için ilk kez bindi. Bu işi 6 bin liraya komisyon karşılığında bulmuş. Yani 6 bin lira ödeyerek ölüme gitti" dedi. Esmanur Tutuk da babasının cenazesinde "Babama, 'Gitme' dedim ama dinlemedi" diyerek ağladı.

Ceyhan TORLAK

KASA PATLADI

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'lı Renas Amed kod adlı örgütün kasası Murat Ateş'i takip etti. Saha ajanlarının yer bildirmesi üzerine, Kamışlı'da nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi. PKK'lı hainin örgüte 2014'te Avrupa'dan katılım sağladığı, 2014-2016 yılları arasında Irak Kandil, Avaşin ve Gare alanlarında silahlı faaliyet yürüttüğü 2017'de Suriye Kamışlı'da PKK/YPG lojistik ve maliye sözde sorumluluğu görevine getirildiği öğrenildi.

CEZASI 'BELL'İ

Yargıtay'dan boşanma davalarında emsal olacak bir karar çıktı. Buna göre eşlerin birbirlerine "Alo" demesi boşanma sebebi sayılabilecek. Karara ilişkin değerlendirmede bulunan Avukat Fatih Karamercan, 'Şaka amaçlı 'Alo' demenin boşanma sebebi olacağını düşünmüyorum. Ancak süreklilik arz etmesi ve üçüncü şahısların da bunu duyup eşin buna karşı küçük düşürülmesi gerekiyor' dedi. Bir vatandaş ise, "Graham Bell bunu duysa icattan vazgeçerdi" şeklinde ilginç bir tepki verdi.



DEPREM SANDIK

Erzincan'ın İliç İlçesi'ndeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen göçükte toprak altında kalan 9 kişiyi arama çalışmalarına toprak kayması riski nedeniyle ara verilmişti. Göçük altında kalan 9 işçiden biri olan ve 20 yıldır madende çalışan Adnan Keklik'in acılı ailesi konuştu. Keklik'in kardeşi Ethem Keklik, "Ölü ya da diri olarak canlarımızı istiyoruz" dedi. Adnan Keklik'in eniştesi Muzaffer Çoban ise şöyle konuştu: Dprem sandık. Adnan'ı aradık telefonla ama ulaşamadı."

İLKER TURAK



OTELE KAÇTI

Meghan Markle, 19 Mayıs 2018'de Prens Harry ile evlenerek Sussex Düşesi unvanını alarak kraliyet ailesine katıldı. Ardından 6 Mayıs 2019'da Archie Mountbatten- Windsor, 4 Haziran 2021'de de kızları Lilibet Mountbatten- Windsor dünyaya geldi. Londra'yı terk edip, Los Angeles'a yerleşen çiftin ayrılacağı artık iyice ayyuka çıktı. Son olarak Prens Harry'nin bazı geceler, evinin yakınındaki bir otelde kaldığı ortaya çıktı.

DOSTA F'EDA'

Samsun Bafra'da Habibe A., 2 ay önce eşinden ayrıldı. Fakat Güven A., konuşmak için eski karısını yanına çağırdı. Eda Yiğit de dostunu yalnız bırakmadı. Ancak arkadaşının kocası, "Yuvamızı yıktın" diyerek talihsiz kadını bıçakladı. Yiğit kurtarılamadı.

VİZE DE BEKLERİZ

10 Yunan adasına vizesiz seyahat, gelecek hafta başlıyor. Türk turistlerin yoğun ilgi gösterdiği belirtiliyor.



ELDE VAR SAĞLIK

Uzmanlar araştırdı. El ele tutuşmak acıyı ve stresi yok ediyor.