Hayali Başkan Erdoğan ile tanışmaktı | Küçük kemancı Ecrin o anları heyecanla anlattı: "Bir dahaki sefere ut ile karşılamak istiyorum"





"CUMHURBAŞKANIMIZI BU SEFER UT İLE KARŞILAMAK İSTİYORUM"

Hatta Samanyolu'nu da çalmak istedim. Çaldım ama karıştırdım. O kadar heyecanlıydım ki. Sayın Cumhurbaşkanımız bir de ut çalmamı istedi. Onun isteğini yerine getireceğim. O bir daha Denizli'ye gelirse onu bu sefer ut ile karşılamak istiyorum."

"HEDEFİM ÜNLÜ BİR MÜZİSYEN OLMAK"

Ailesinin desteğiyle Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarında keman öğrenmeye başladığını ve kendisini sürekli geliştirdiğini belirten Polatlı, "Küçüklükten beri keman çalmak çok istiyordum. Annem beni kemana yazdırdı. Koroya da gidiyorum aynı şekilde. Benim hedefim ünlü bir müzisyen olmak. Kendimi sahnede görmeyi çok istiyorum." ifadelerini kullandı.

KIZIM GİDEMEDİĞİ İÇİN ÇOK AĞLAMIŞTI"

Polatlı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ağabeyinin ağustosta gerçekleşecek düğününe davet ettiğini sözlerine ekledi. Ev hanımı anne Esma Polatlı ise kızının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görme hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu belirterek, "Kızım 3-4 yaşlarında burun ameliyatı olmuştu. O zamanda Cumhurbaşkanımız gelmişti ve kızım gidemediği için çok ağlamıştı." dedi.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Denizli programı esnasında, Cumhurbaşkanlığı otobüsünde Polatlı ile sohbet etmiş, öğrenciden eğitim ve aile durumuna ilişkin bilgi almıştı.



Öğrencinin kemanı ile seslendirdiği Çanakkale türküsünü söyleyen Başkan Erdoğan, öğrenciye kemanın yanında ut çalmayı öğrenmesi tavsiyesinde bulunmuştu. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN