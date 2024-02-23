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Hayali Başkan Erdoğan ile tanışmaktı | Küçük kemancı Ecrin o anları heyecanla anlattı: "Bir dahaki sefere ut ile karşılamak istiyorum"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, dün Denizli programı esnasında Başkan Erdoğan'la tanışma hayalini gerçekleştirmesinin mutluluğunu yaşadı. O anları büyük heyecanla anlatan 12 yaşındaki Ecrin Gülçin Polatlı, küçüklüğünden bu yana Başkan Erdoğan ile bir araya gelmenin hayalini kurduğunu söyleyerek, "Bir daha Denizli'ye gelirse onu bu sefer ut ile karşılamak istiyorum." dedi.

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Giriş Tarihi 23 Şubat 2024, 22:51 Güncelleme 23 Şubat 2024, 23:07
Hayali Başkan Erdoğan ile tanışmaktı | Küçük kemancı Ecrin o anları heyecanla anlattı: Bir dahaki sefere ut ile karşılamak istiyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, dün Denizli programı esnasında Cumhurbaşkanlığı otobüsünde keman çalan Ecrin Gülçin Polatlı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tanışma hayalini gerçekleştirmesinin mutluluğunu yaşadı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan Namık Kemal Ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki Polatlı, küçüklüğünden bu yana Başkan Erdoğan ile bir araya gelmenin hayalini kurduğunu söyledi.



"AYAĞIM ÇOK TİTRİYORDU, ÇOK HEYECANLIYDIM"
Polatlı, dün annesi Esma Polatlı ile Başkan Erdoğan'ı görmek için çarşıya çıktıklarını belirterek, şöyle konuştu: "Annem, 'Kızım kemanını al gidiyoruz, inşallah bugün Cumhurbaşkanımızı göreceğiz.' dedi. Sonra otobüs geldi. Kemanımı çıkardım. O sırada Sayın Cumhurbaşkanımız kemanımı gördü, durdu. Onun yanına gittim. Kemanımı çaldım. Çok değişikti, ayağım çok titriyordu. Çok heyecanlıydım.

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"CUMHURBAŞKANIMIZI BU SEFER UT İLE KARŞILAMAK İSTİYORUM"
Hatta Samanyolu'nu da çalmak istedim. Çaldım ama karıştırdım. O kadar heyecanlıydım ki. Sayın Cumhurbaşkanımız bir de ut çalmamı istedi. Onun isteğini yerine getireceğim. O bir daha Denizli'ye gelirse onu bu sefer ut ile karşılamak istiyorum."

"HEDEFİM ÜNLÜ BİR MÜZİSYEN OLMAK"
Ailesinin desteğiyle Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarında keman öğrenmeye başladığını ve kendisini sürekli geliştirdiğini belirten Polatlı, "Küçüklükten beri keman çalmak çok istiyordum. Annem beni kemana yazdırdı. Koroya da gidiyorum aynı şekilde. Benim hedefim ünlü bir müzisyen olmak. Kendimi sahnede görmeyi çok istiyorum." ifadelerini kullandı.

KIZIM GİDEMEDİĞİ İÇİN ÇOK AĞLAMIŞTI"
Polatlı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ağabeyinin ağustosta gerçekleşecek düğününe davet ettiğini sözlerine ekledi. Ev hanımı anne Esma Polatlı ise kızının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görme hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu belirterek, "Kızım 3-4 yaşlarında burun ameliyatı olmuştu. O zamanda Cumhurbaşkanımız gelmişti ve kızım gidemediği için çok ağlamıştı." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Denizli programı esnasında, Cumhurbaşkanlığı otobüsünde Polatlı ile sohbet etmiş, öğrenciden eğitim ve aile durumuna ilişkin bilgi almıştı.

Öğrencinin kemanı ile seslendirdiği Çanakkale türküsünü söyleyen Başkan Erdoğan, öğrenciye kemanın yanında ut çalmayı öğrenmesi tavsiyesinde bulunmuştu.

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