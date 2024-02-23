Ankara’da akılalmaz olay: 7 yaşındaki oğlunu rehin aldı! 12 saat sonra etkisiz hale getirildi

Dehşet dolu olay, önceki akşam Ankara Çubuk'ta meydana geldi. İlçe emniyet müdürlüğüne giden S.Y. isimli kadın, velayeti kendisinde olan 7 yaşındaki oğlu M.E.V.'nin iki hafta önce boşandığı Hasan V. tarafından alıkonulduğunu ihbar etti. Polis ekipleri, şikayet üzerine harekete geçti. Baba ile oğlun bulundukları evin yerini tespit etti.

"KAPIYI AÇARSANIZ SİZE VE ÇOCUĞUMA SIKARIM"

Saldırgan baba, olay yerindeki polisleri, "Kapıyı açarsanız size ve çocuğuma sıkarım" diyerek tehdit etti. Çevre güvenliğini sağlayan polis ekipleri, Hasan V.'nin arkadaşı E.Ç. ve kardeşi A.K.'nin de dahil edildiği ikna çalışmalarına başladı.

Uzun süreli ikna çalışmalarının sonuç vermedi. Bir anda ateş etmeye başlayan H.V, Polis Özel Harekat ekiplerince kolundan ve bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Olay sırasında herhangi bir fiziki yara almadığı belirlenen E.Ç, A.K ve M.E.V'nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Yaralanan saldırgan baba Hasan V. ise tedavi edilmek üzere Çubuk Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Esnaf Hüseyin Bilir, "Çocuk son günlerde hep babası ile buralardaydı" dedi.