6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi davasında flaş gelişme! İstinaf mahkemesi cezayı az buldu karar bozuldu...

Türkiye'nin gündemine oturan ve kamuoyunda 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi olarak bilinen ve H.K.G.'nin cinsel istismara uğraması ilişkin görülen davada yerel mahkemece verilen karar, cezaların az bulunması nedeniyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nce bozuldu.
ESKİ EŞ İLE ANNE VE BABAYA DAVA
Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'nin 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara uğramasına ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2022 yılının ekim ayında dava açıldı. H.K.G'nin evlendirildiği Kadir İstekli hakkında "çocuğun cinsel istismarı" ve "zincirleme şekilde nitelikli cinsel saldırı" suçlarından 67 yıl 10 ay 15 gün, baba Yusuf Ziya ve anne Fatıma Gümüşel hakkında ise "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 22 yıl 6 ay hapis istemiyle dava açıldı.
İKİ AYRI SUÇTAN CEZA VERİLMESİ GEREKTİĞİ DEĞERLENDİRİLDİ
Dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi tarafından değerlendirildi. Değerlendirme yapan ceza dairesi sanık Kadir İstekli'nin 2004-2013 yılları arası için 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' 2020 yılı için ise 'Eşe karşı nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 2 ayrı ceza verilmesi gerekirken, tek bir suçtan cezalandırma yapıldığı değerlendirildi.