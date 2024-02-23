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6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi davasında flaş gelişme! İstinaf mahkemesi cezayı az buldu karar bozuldu...

6 yaşında evlendirilme davasından sanık Kadir İstekli 30 yıl, Yusuf Ziya Gümüşel 20 yıl ve Fatıma Gümüşel’in 16 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırıldıkları karar istinaf mahkemesi tarafından bozuldu. 20. Ceza Dairesi Kadir İstekli’nin iki suçtan cezalandırılması gerekirken tek suçtan cezalandırıldığı, anne Fatıma Gümüşel ve baba Yusuf Ziya Gümüşel’in ise anne ve baba olmalarından dolayı cezanın arttırılması gerektiğini belirterek kararın usul ve esas yönünden bozulmasına karar verdi. Sanıklar Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel önümüzdeki günlerde tekrar hakim karşısına çıkacak.

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Giriş Tarihi 23 Şubat 2024, 18:49 Güncelleme 23 Şubat 2024, 18:49
6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi davasında flaş gelişme! İstinaf mahkemesi cezayı az buldu karar bozuldu...

Türkiye'nin gündemine oturan ve kamuoyunda 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi olarak bilinen ve H.K.G.'nin cinsel istismara uğraması ilişkin görülen davada yerel mahkemece verilen karar, cezaların az bulunması nedeniyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nce bozuldu.

ESKİ EŞ İLE ANNE VE BABAYA DAVA
Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'nin 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara uğramasına ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2022 yılının ekim ayında dava açıldı. H.K.G'nin evlendirildiği Kadir İstekli hakkında "çocuğun cinsel istismarı" ve "zincirleme şekilde nitelikli cinsel saldırı" suçlarından 67 yıl 10 ay 15 gün, baba Yusuf Ziya ve anne Fatıma Gümüşel hakkında ise "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 22 yıl 6 ay hapis istemiyle dava açıldı.

İKİ AYRI SUÇTAN CEZA VERİLMESİ GEREKTİĞİ DEĞERLENDİRİLDİ
Dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi tarafından değerlendirildi. Değerlendirme yapan ceza dairesi sanık Kadir İstekli'nin 2004-2013 yılları arası için 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' 2020 yılı için ise 'Eşe karşı nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 2 ayrı ceza verilmesi gerekirken, tek bir suçtan cezalandırma yapıldığı değerlendirildi.

ANNE VE BABA OLDUKLARI İÇİN CEZA ARTTIRILMALI
Mağdur H.K.G.'nin annesi Fatıma Gümüşel ve babası Yusuf Ziya Gümüşel hakkında verilen hapis cezalarında ise anne ve baba olmaları nedeniyle yasa gereğince arttırım yapılması gerektiği kaydedildi. Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi dosyanın usul ve esas yönünden bozulmasına karar verdi. Sanıklar Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden yargılanacaklar.

DAVANIN GEÇMİŞİ
6 yaşında H.K.G.'nin evlendirilme iddialarına ilişkin ilk duruşma 30 Ocak'ta yapıldı ve yapılan ilk yargılamada yayın yasağı ve gizlilik getirilmişti. Davanın ikinci duruşmasında ise Adli Tıp kurumunda gelen rapora göre mağdur HK.G.'nin ruh sağlığının bozulduğu belirtilirken, cumhuriyet savcısı sanıkların cezalandırılmalarını talep etti. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 23 Ekim 2023 tarihinde karara bağlanan davada Kadir İstekli 30 yıl, Yusuf Ziya Gümüşel 20 yıl ve Fatıma Gümüşel ise 16 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmişti.

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