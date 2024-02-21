İngiltere’de bir aylık kirası ile Antalya’daki otelin kral dairesini kapattı! Josh Kerr o anları ballandıra ballandıra anlattı

Manchester'daki evime faturalarla 950 Sterlin (37 bin TL) ödüyorum. Bu paraya Antalya'da 5 yıldızlı otelde 1 ay kalacağım. Üstelik gidiş-dönüş uçak biletleri, yiyecek ve içecekler de dahil.
Manchester'daki evime faturalarla 950 Sterlin (37 bin TL) ödüyorum. Bu paraya Antalya'da 5 yıldızlı otelde 1 ay kalacağım. Üstelik gidiş-dönüş uçak biletleri, yiyecek ve içecekler de dahil.
Otelde kahvaltı, öğle, akşam yemeği ve atıştırmalıklar var. Şehirde hava güneşli ve sıcak. Manchester yağmurluydu, Türkiye'de 20 derecede denize giriyorum. Sahi İngiltere'de ne yapıyoruz?