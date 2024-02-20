Kireçli, solmuş demlikleri gümüş gibi parlatacak! Sararmış çaydanlıklardan tek yöntemle kurtulun

1. Sirke ve Tuz Karışımı: Çaydanlığınızın dışını parlatmak için, 1 çay kaşığı tuz ve 1 bardak sirke karışımı hazırlayın. Karışım tamamen eridikten sonra, bulaşık süngeri veya temizleme beziyle çaydanlığın dışını ovalayarak temizleyin. Bu yöntem, çaydanlığınıza doğal bir parlaklık kazandıracaktır.

2. Elma Kabuğu ve Limon Tuzu: İçi yanmış çaydanlığınız için, elma kabuklarını çaydanlığın içine ekleyin ve üzerine su ekleyerek 10-15 dakika kaynatın. Bu yöntem, çaydanlığınızın iç yüzeyini temizleyerek ilk günkü gibi parlamasını sağlayacaktır.