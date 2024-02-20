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Kireçli, solmuş demlikleri gümüş gibi parlatacak! Sararmış çaydanlıklardan tek yöntemle kurtulun

Çay keyfinizi artırmak istiyorsanız, çaydanlıklarınızın iç ve dış yüzeylerini parlatmak için evde kolayca uygulayabileceğiniz birkaç etkili yöntem bulunuyor. İşte size çaydanlıkları parlatmanın pratik yolları...

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Giriş Tarihi 20 Şubat 2024, 23:20 Güncelleme 20 Şubat 2024, 23:20
Kireçli, solmuş demlikleri gümüş gibi parlatacak! Sararmış çaydanlıklardan tek yöntemle kurtulun

Çay keyfinizi her dem taze tutmak istiyorsanız, çaydanlığınızın parlaklığını korumak önemlidir. İşte çaydanlığınızı parlatmanın pratik yöntemleri...

1. Sirke ve Tuz Karışımı: Çaydanlığınızın dışını parlatmak için, 1 çay kaşığı tuz ve 1 bardak sirke karışımı hazırlayın. Karışım tamamen eridikten sonra, bulaşık süngeri veya temizleme beziyle çaydanlığın dışını ovalayarak temizleyin. Bu yöntem, çaydanlığınıza doğal bir parlaklık kazandıracaktır.

2. Elma Kabuğu ve Limon Tuzu: İçi yanmış çaydanlığınız için, elma kabuklarını çaydanlığın içine ekleyin ve üzerine su ekleyerek 10-15 dakika kaynatın. Bu yöntem, çaydanlığınızın iç yüzeyini temizleyerek ilk günkü gibi parlamasını sağlayacaktır.

3. Limon Tuzu ile Parlatma: Çaydanlığınıza 1 yemek kaşığı limon tuzu ekleyin, üzerine su ekleyip karıştırarak kaynatın. Bu karışımı kullanarak çaydanlığınızın iç yüzeyini parlatın. Limon tuzu, lekeleri ve paslanmayı önler.

4. Kaya Tuzu ve Sirke İle Parlatma: 1 yemek kaşığı kaya tuzunu kaynar su içinde eritin, buna ek olarak 1 çay bardağı sirke ilave edin. Bu karışımı çaydanlığın iç ve dış yüzeyine uygulayarak güzelce ovalayın ve sonra bol su ile durulayın.

5. Sirke ve Karbonat İle Parlatma: 1 çay kaşığı sirke ve 1 tatlı kaşığı karbonatı çaydanlığın içindeki suya ekleyin, kaynatın. Kaynadıktan sonra çaydanlığı bol su ile durulayarak parlatın.

6. Poşet ile Çaydanlık Parlatma: Çaydanlığınızın dışını parlatmak için, çeliğin parlamasına yardımcı olan bir temizleyici ürünü alın ve poşetle çaydanlığınıza uygulayın. Poşetle ovarak çaydanlığınızın parlamasını sağlayabilirsiniz.

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