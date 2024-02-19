Evlendikten 2 gün sonra evden yalın ayak kaçıp polise gitmişti: Cinsel saldırı ve darp iddialarının yalan olduğu ortaya çıktı

Denizli Honaz'da yaşayan 3 çocuk babası emekli çiftçi Ramazan Akbay (59), 4 yıl önce eşinin ölümünün ardından yalnız kaldı. Çareyi Özbekistan uyruklu bir kadınla evli olan yeğeni Musa Akbay'da aradı. Kendisine uygun bir eş bulmasını istedi.

Akbay, yeğeni Akbay aracılığıyla Özbekistan'da yaşayan Zulkhunur K. ile cep telefonunda görüşüp, tanıştı. İkili, 10 gün sonra evlenme kararı aldı. Akbay, Zulkhunur K.'nin, Türkiye'ye gelebilmesi için tüm masraflarını karşıladı. 18 Temmuz 2023'te Denizli'ye gelen Zulkhunur K., Akbay ile dini nikah yaptı.