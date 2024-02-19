Evlendikten 2 gün sonra evden yalın ayak kaçıp polise gitmişti: Cinsel saldırı ve darp iddialarının yalan olduğu ortaya çıktı

Denizli Honaz'da yaşayan 3 çocuk babası emekli çiftçi Ramazan Akbay (59), 4 yıl önce eşinin ölümünün ardından yalnız kaldı. Çareyi Özbekistan uyruklu bir kadınla evli olan yeğeni Musa Akbay'da aradı. Kendisine uygun bir eş bulmasını istedi.
Denizli Honaz'da yaşayan 3 çocuk babası emekli çiftçi Ramazan Akbay (59), 4 yıl önce eşinin ölümünün ardından yalnız kaldı. Çareyi Özbekistan uyruklu bir kadınla evli olan yeğeni Musa Akbay'da aradı. Kendisine uygun bir eş bulmasını istedi.
Akbay, yeğeni Akbay aracılığıyla Özbekistan'da yaşayan Zulkhunur K. ile cep telefonunda görüşüp, tanıştı. İkili, 10 gün sonra evlenme kararı aldı. Akbay, Zulkhunur K.'nin, Türkiye'ye gelebilmesi için tüm masraflarını karşıladı. 18 Temmuz 2023'te Denizli'ye gelen Zulkhunur K., Akbay ile dini nikah yaptı.
EVLENMEK İÇİN GELMİŞ!
Nikahtan 2 gün sonra K, Akbay'ın evinden yalın ayak kaçıp, polise başvurdu. Evlenmek amacıyla Özbekistan'dan geldiğini ancak Akbay'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu, sürekli darbederek eşyalarını da gasbettiğini söyleyen gelin, şikayetçi oldu. Hastaneye sevk edilerek darp raporu aldı. Akbay, tutuklandı. Hakkında dava açıldı. Ancak bir süre sonra izlerin eski olduğu ortaya çıktı. Talihsiz adam, 6.5 ay sonra serbest bırakıldı.