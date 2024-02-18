Yüksek kâr vaadiyle 300 Türk’ü dolandıran emlakçı Cengiz Bayırlı’ya şok! Baltimore’da devam eden mahkemeye FBI dahil oldu

Property Invest USA CEO'su Cengiz Bayırlı, geçen yıl "ABD'de ev alan Türkler zengin oluyor" dedi. Aralarında pilotların da olduğu 300'e yakın Türk vatandaşı da, Bayırlı'ya inandı ve paraları verdi.

Bir Türk pilot Baltimore'daki yatırım amaçlı gayrimenkulünü ziyaret etti. Bulduğu şey karşısında şok oldu. Ev değil bir ahırın sahibi olduğunu görünce dolandırıldığını anladı. Türkiye'de mühendis olan Alper Çankaya, Kasım ayında Gilmor Homes'un bitişiğinde 132 bin dolara bir ev satın aldı. Çankaya, "Dolandırıldım. Kendime güvenimi kaybettim. Neden oraya gidip kontrol etmedim?" dedi. Şimdi FBI devrede. Bayırlı'nın dolandırıcılığı nasıl yaptığını ve olası para kaçırma işlemlerinin yakında ortaya çıkacağı belirtildi.