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Milyarlarca insan Türk yapımı dizileri izler oldu! The Economist teşhisi koydu: Kanuni bile bu kadar güçlü değildi

The Economist, Türk dizilerinin dünyayı fethettiğini yazdı. Kuzey Afrika ve Avrupa’nın bir kısmını Osmanlı İmparatorluğu’na katan Sultan Süleyman’ın bile bu kadar ileri gidemediğini hatırlattı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Şubat 2024 Güncelleme 18 Şubat 2024, 07:00
Milyarlarca insan Türk yapımı dizileri izler oldu! The Economist teşhisi koydu: Kanuni bile bu kadar güçlü değildi

İngiliz dergi, 144 ülkede Türk dizilerinin izlendiğini yazdı. Sadece Orta Doğu'da değil Avrupa ve Latin Amerika'da da reyting rekorları kırıldığını anlattı. Yerli dizilere övgüler yağdırdı: ABD ve İngiltere'nin ardından en büyük dizi ihracatçısı Türkiye! Herkes Türkçe kursuna gidiyor! Kuzey Afrika ve Avrupa'yı topraklarına katan Kanuni Sultan Süleyman bile bu kadar ileri gidemedi

İngiliz The Economist dergisi, 2020 ile 2023 yılları arasında Türk dizilerine yönelik küresel talebin yüzde 184 arttığını yazdı. ABD ve İngiltere'den sonra 3. sırada yer aldığını vurguladı. Dergi, "Türkiye, şu anda ABD ve İngiltere'nin ardından en büyük dizi ihracatçısı. En büyük ithalatçılar İspanya, S. Arabistan ve Mısır. Ancak 5 kıtada 144 ülke Türk dizilerinin esiri oldu.

Sadece Orta Doğu'da değil, Avrupa ve Latin Amerika'da da Türk dizileri reyting rekorları kırıyor. Diriliş Ertuğrul dizisi dünya çapında en çok talep gören dördüncü dizi oldu. Türkiye'de diziler tek parça halde haftada bir kez yayımlansa da yabancı ülkelere satıldıklarında parçalara ayrılıyor ve bazen günlük olarak yayımlanıyor" diye yazdı.

YAKIŞIKLI VE GÜZEL OYUNCULAR
Dergi, yurt dışında Türk dizilerinin bu kadar izlenmesinin sebeplerini de araştırdı. "Türk dizileri gözleri yormuyor. Göz alıcı manzaralar, lüks kostümler ve yakışıklı oyuncular var.

Çoğu dizi aşk hikayesi. Türkiye'nin dizilerinin izlenmeye değer olması için İngiltere ve Amerika'yı fethetmesine gerek yok. Kuzey Afrika ve Avrupa'nın bir kısmını Osmanlı İmparatorluğu'na katan Sultan Süleyman bile bu kadar ileri gidemedi. Birçok ülkede insanlar Türkçe öğreniyor. Dublaj istemeyenler Türkçe konuşmaya başladı bile" yorumunu yaptı.

80 İLKEYE SATILDI
Yapımcılığını NGM'nin üstlendiği, atv'nin cumartesi günleri yayınlanan dizisi "Kardeşlerim" yurt dışında da 80'den fazla ülkeye satıldı. Son olarak Portekiz de diziyi satın aldı. Dizinin İspanya ve Latin Amerika'da reyting rekoru kırdığı hatırlatıldı.

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