Milyarlarca insan Türk yapımı dizileri izler oldu! The Economist teşhisi koydu: Kanuni bile bu kadar güçlü değildi

İngiliz dergi, 144 ülkede Türk dizilerinin izlendiğini yazdı. Sadece Orta Doğu'da değil Avrupa ve Latin Amerika'da da reyting rekorları kırıldığını anlattı. Yerli dizilere övgüler yağdırdı: ABD ve İngiltere'nin ardından en büyük dizi ihracatçısı Türkiye! Herkes Türkçe kursuna gidiyor! Kuzey Afrika ve Avrupa'yı topraklarına katan Kanuni Sultan Süleyman bile bu kadar ileri gidemedi

İngiliz The Economist dergisi, 2020 ile 2023 yılları arasında Türk dizilerine yönelik küresel talebin yüzde 184 arttığını yazdı. ABD ve İngiltere'den sonra 3. sırada yer aldığını vurguladı. Dergi, "Türkiye, şu anda ABD ve İngiltere'nin ardından en büyük dizi ihracatçısı. En büyük ithalatçılar İspanya, S. Arabistan ve Mısır. Ancak 5 kıtada 144 ülke Türk dizilerinin esiri oldu.

Sadece Orta Doğu'da değil, Avrupa ve Latin Amerika'da da Türk dizileri reyting rekorları kırıyor. Diriliş Ertuğrul dizisi dünya çapında en çok talep gören dördüncü dizi oldu. Türkiye'de diziler tek parça halde haftada bir kez yayımlansa da yabancı ülkelere satıldıklarında parçalara ayrılıyor ve bazen günlük olarak yayımlanıyor" diye yazdı.