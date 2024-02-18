Kırılan sehpanın cam parçasını Anastasia Emelianova’nın baldırına saplamıştı | Erzurum’da cinayeti ’akıllı saat’ aydınlatacak

Apartman sakinlerinin duyduğu tartışmadan birkaç saat sonra iddiaya göre genç kadın, kırık cam parçasının bacağına saplanmasıyla kan kaybından hayatını kaybetti. Emelianova'nın üst katında oturan N. A. ise karakolda Emelianova'yı öldürdüğünü itiraf ederek tutuklandı. Bir kafede barista olarak çalışan şüphelinin, "Kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.