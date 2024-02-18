Kırılan sehpanın cam parçasını Anastasia Emelianova’nın baldırına saplamıştı | Erzurum’da cinayeti ’akıllı saat’ aydınlatacak

Erzurum'da geçtiğimiz yıl 20 Eylül saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, Anastasia Emelianova (33) ile N.A (30). arasında tartışma çıktı.
Erzurum'da geçtiğimiz yıl 20 Eylül saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, Anastasia Emelianova (33) ile N.A (30). arasında tartışma çıktı.
Apartman sakinlerinin duyduğu tartışmadan birkaç saat sonra iddiaya göre genç kadın, kırık cam parçasının bacağına saplanmasıyla kan kaybından hayatını kaybetti. Emelianova'nın üst katında oturan N. A. ise karakolda Emelianova'yı öldürdüğünü itiraf ederek tutuklandı. Bir kafede barista olarak çalışan şüphelinin, "Kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
SAAT KONUŞACAK!
Hakim karşısına çıkan N.A., Emelianova ile tartıştıklarını ve kırılan sehpanın cam parçasını alarak baldırına sapladığı yönündeki ifadesini kabul etmedi. Hatta kalp masajı yaptığını söyledi. Genç kadının ailesinin avukatı Begüm Osma, Anastasia'nın akıllı kol saatinin incelenmesini talep etti. Mahkeme söz konusu saatin incelemeye alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi. Akıllı saatin nabız ölçme özelliği bulunması sebebiyle incelemeye alınarak Anastasia'nın kalp atışlarının kaçta durduğu net olarak belirlenecek. (Ayşe Nur ERDOĞDU)