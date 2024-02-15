Bin 827 kişi kurtarma operasyonunda | Erzincan’da toprak kaymdası! 5 işçinin konteynerde, 3’ünün araçta, diğerinin ise kamyonda olduğu düşünülüyor

Bakan Yerlikaya, "AFAD, JAK, TSK, Emniyet Genel Müdürlüğü, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 339'u arama kurtarma personeli olmak üzere bin 800 personel görev yapıyor. Aradığımız arkadaşların 5'inin bir konteyner içinde yer aldığı, 3'ün bir araç içinde yer aldığı, diğer şoför kardeşimizin de kamyon içinde farklı bir bölgede olduğu değerlendiriliyor" dedi. Yerlikaya, kayan kütlenin hacminin yaklaşık 10 milyon metreküp olduğunu ve 800 metre ilerlediğini söyledi. Göçük altında kalan işçilerden Nuri Yıldız'ın kuzeni Hüseyin Yıldız, "Devletimiz burada. İnşallah hayırlı haber alacağız. Ümidimizi kesmedik" diye konuştu.