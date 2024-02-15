Bin 827 kişi kurtarma operasyonunda | Erzincan’da toprak kaymdası! 5 işçinin konteynerde, 3’ünün araçta, diğerinin ise kamyonda olduğu düşünülüyor

Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeni bölgesinde önceki gün saat 14:30 sıralarında toprak kayması meydana geldi. Bölgeye gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yetkililerden bilgi aldı.
Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeni bölgesinde önceki gün saat 14:30 sıralarında toprak kayması meydana geldi. Bölgeye gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yetkililerden bilgi aldı.
Bakan Yerlikaya, "AFAD, JAK, TSK, Emniyet Genel Müdürlüğü, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 339'u arama kurtarma personeli olmak üzere bin 800 personel görev yapıyor. Aradığımız arkadaşların 5'inin bir konteyner içinde yer aldığı, 3'ün bir araç içinde yer aldığı, diğer şoför kardeşimizin de kamyon içinde farklı bir bölgede olduğu değerlendiriliyor" dedi. Yerlikaya, kayan kütlenin hacminin yaklaşık 10 milyon metreküp olduğunu ve 800 metre ilerlediğini söyledi. Göçük altında kalan işçilerden Nuri Yıldız'ın kuzeni Hüseyin Yıldız, "Devletimiz burada. İnşallah hayırlı haber alacağız. Ümidimizi kesmedik" diye konuştu.
RADARLAR DA DEVREDE
Yetkililer, kurtarma operasyonunun çok dikkatli sürdürüldüğünü söyledi: Şu da önemli olan bir konu da arama kurtarma personelimizin çalıştığı bölgelerde herhangi bir toprak kayması ihtimali olup olmadığı, bilim insanlarımız tarafından yer radarlarından gelen bilgiler anbean değerlendiriliyor. AFAD koordinasyonunda yaptığımız arama kurtarma çalışmalarının güvenliğinden hiç taviz vermeksizin devam etmek istiyoruz."
ŞİRKET ÇAKILDI
Erzincan'daki altın madeninde yaşanan toprak kayması nedeniyle en az dokuz işçiyle iletişim kesildi. Olayın ardından madenin sahibi SSR Mining, altın üretimini durdurdu.
Karar nedeniyle şirketin hisseleri yüzde 50'den fazla değer kaybetti. SSR'nin 2010 yılından bu yana faaliyet gösteren en büyük ikinci altın madeni. Hisselerdeki düşüş şirketin piyasa değerinden yaklaşık 1,4 milyar dolara mal oldu sildi. Şirket İliç'teki madende geçen yılın üçüncü çeyreğinde 56.768 ons altın (114 milyon dolar) ürettti.