Asansördeki hayvan | Yavru kediyi tekmeleyerek öldüren şahıs serbest kaldı

Küçükçekmece 'de bir sitede asansöre binen İ.K., yavru kediye tekme atmaya başladı. Birkaç aylık olan kedi, tekmeler sonucu can verdi. İ.K., görüntülerin ortaya çıkması üzerine polise şikayet edildi. Gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakılan İ.K. hakkında dava açıldı. Savunmasında olay günü moralinin bozuk olduğunu söyledi, ilk önce kedinin ona saldırdığını iddia etti.

Ancak görüntülerde bunun da yalan olduğu ortaya çıktı. Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, İ.K. suçlu bulunarak 1 yıl 6 ay ceza aldı. Mahkeme iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 3 ay daha indirdi ve hükmün açıklamasını da geri bıraktı. Karar, 5 yıl içinde suç işlemez ise İ.K.'ın cezasının düşeceği anlamına geliyor. Olayın yaşandığı sitenin avukatıysa sanık ifadesiyle, görüntülerin uyuşmadığına dikkat çekerek, karara itiraz edeceklerini söyledi.