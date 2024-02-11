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Türk astronot Alper Gezeravcı dünyaya döndü! "Merhaba dünya, ben geldim" sözleriyle sosyal medya hesabından paylaştı

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, ABD’de ailesiyle hasret giderdi. Dünyaya ayak basar basmaz sosyal medya hesabından "Merhaba dünya, ben geldim" sözlerini servis etti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Şubat 2024 Güncelleme 11 Şubat 2024, 07:04
Türk astronot Alper Gezeravcı dünyaya döndü! Merhaba dünya, ben geldim sözleriyle sosyal medya hesabından paylaştı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, ISS'deki görevini başarıyla tamamlayarak dünyaya geldi. Florida'ya indikten sonra uçakla Houston'a geçti. Uçaktan iner inmez alanda bekleyen ailesiyle hasret giderdi.

Gezeravcı'nın ailesiyle buluşma anlarına ilişkin görüntüleri paylaşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Kavuşma anı... Astronotumuz Alper Gezeravcı ailesiyle buluştu. Sağlık kontrollerinin ardından ülkemize gelecek" sözlerini kaydetti.

Hilal Gezeravcı ise oğlu Karan ile amcası Alper Gezeravcı arasında müthiş bir gönül bağı olduğunun altını çizerek, "Oğlum amcasına 'kanka' diyor" dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gezeravcı'nın en kısa sürede Türkiye'ye geleceğini söyledi.



CİHANGİR DE UÇACAK
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu tamamlandı. Şimdi ise ikinci astronot olan Tuva Cihangir Atasever'in uzay yolculuğuna hazırlandığı açıklandı. Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç Nisan ayının ilk haftalarında ikinci astronot Tuva Cihangir Atasever'in uzay yolculuğunun gerçekleşmesinin beklendiğini anlattı. Atasever'in de ISS'de 7 deney gerçekleştireceği vurgulandı.



Dragon kapsülü, ABD yerel saatiyle 18 Ocak 16.49'da (TSİ 19 Ocak 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatılmıştı. Yolculuğu yaklaşık 36 saat süren Ax-3 mürettebatı, 20 Ocak'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşmıştı. Gezeravcı, önceki gün de dünyaya döndü.

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