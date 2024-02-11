Türk astronot Alper Gezeravcı dünyaya döndü! "Merhaba dünya, ben geldim" sözleriyle sosyal medya hesabından paylaştı

Hilal Gezeravcı ise oğlu Karan ile amcası Alper Gezeravcı arasında müthiş bir gönül bağı olduğunun altını çizerek, "Oğlum amcasına 'kanka' diyor" dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gezeravcı'nın en kısa sürede Türkiye'ye geleceğini söyledi.