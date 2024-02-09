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MasterChef Mehmet Yalçınkaya asrın felaketinde tanık olduğu acılı anları paylaştı! ‘Sizden pirinç istemeye geldim’ deyince hayatı sorgulamaya başladım

Türkiye deprem felaketini yaşadı. Şef Mehmet Yalçınkaya da tam 32 gün bölgede kalıp yemek dağıttı. Acının 1. yılında tanık olduğu anları paylaştı: Bir depremzede ‘Fabrikatörüm ama sizden pirinç istemeye geldim’ deyince hayatı sorgulamaya başladım...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Şubat 2024 Güncelleme 09 Şubat 2024, 07:01
MasterChef Mehmet Yalçınkaya asrın felaketinde tanık olduğu acılı anları paylaştı! ‘Sizden pirinç istemeye geldim’ deyince hayatı sorgulamaya başladım

Tarihler 6 Şubat 2023'ü gösterdiğinde Türkiye yüzyılın afetini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 7.6 ve 7.7 şiddetindeki iki deprem 13 ilimizi sarstı. 53 bin vatandaşımız hayatını kaybederken, binlercesi de yaralandı. Devlet-millet ilk günden itibaren deprem bölgesine aktı.

Omuz omuza verip yaraları sarmaya başladı. Bölgeye gidenler arasında şef Mehmet Yalçınkaya da vardı. Ünlü şef, bölgede mutfak kurup aylarca yemek dağıttı. Köy köy dolaştı. Yardım götürebileceği tüm noktalara ulaştı. Ve depremin üzerinden 1 yıl geçtikten sonra bir programa katıldı. Canlı yayında tanık olduğu acıları anlattı:

EVLERİM ARABALARIM VARDI
Bir tane beyefendi uzakta bekliyor. Çekingen. Bir türlü yemek almak istemiyor. "Niye bekliyorsunuz almıyorsunuz?" diye sordum. Dedi ki "Ben isteyemem, bir fabrikam vardı yıkıldı, 6 katlı evim vardı, altında 4 Mercedes arabam vardı, bugün size pirinç istemeye geldim" dedi.

Bunu gördüm... Hayatı sorgulamaya başladım. Fabrikası olan bir adam, evleri arabaları var, sabahleyin 5 buçukta adamın cebinde 10 lira yok! Bunu gördüğünüz an her şeyi sorguluyorsunuz... Bunu görünce diyorsun ki "Boş ver kardeşim!"

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