MasterChef Mehmet Yalçınkaya asrın felaketinde tanık olduğu acılı anları paylaştı! ‘Sizden pirinç istemeye geldim’ deyince hayatı sorgulamaya başladım

Tarihler 6 Şubat 2023'ü gösterdiğinde Türkiye yüzyılın afetini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 7.6 ve 7.7 şiddetindeki iki deprem 13 ilimizi sarstı. 53 bin vatandaşımız hayatını kaybederken, binlercesi de yaralandı. Devlet-millet ilk günden itibaren deprem bölgesine aktı.

Omuz omuza verip yaraları sarmaya başladı. Bölgeye gidenler arasında şef Mehmet Yalçınkaya da vardı. Ünlü şef, bölgede mutfak kurup aylarca yemek dağıttı. Köy köy dolaştı. Yardım götürebileceği tüm noktalara ulaştı. Ve depremin üzerinden 1 yıl geçtikten sonra bir programa katıldı. Canlı yayında tanık olduğu acıları anlattı: