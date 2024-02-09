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Boğaz kesen ağabeyden 'özel hayat' savunması | 7 yaşındaki oğlunun gözleri önünde ailesinden 3 kişiyi katletti

Bursa'da eşinden ayrıldığı ve işsiz olduğu için bunalıma giren iki çocuk babası, “Özel hayatıma karışıyor” dediği babasını ve annesini tüfekle katletti. Yaraladığı kardeşi ölmeyince, bıçakla boğazını kesti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Şubat 2024 Güncelleme 09 Şubat 2024, 07:01
Boğaz kesen ağabeyden ’özel hayat’ savunması | 7 yaşındaki oğlunun gözleri önünde ailesinden 3 kişiyi katletti

Bursa'da eşinden ayrıldığı ve işsiz olduğu için bunalıma giren A.Y.(30), eve gittiğinde babasıyla tartışıp kavga etti. Gözü dönen cani evlat, önce babası Seyithan Yayaşit, ardından annesi Zozan Yayaşit'e (55) tüfekle ateş etti.

Kendisini engellemek isteyen 25 yaşındaki kardeşi Mucahit Yayaşit'i 7 yaşındaki oğlunun yanında vurdu. Ancak kardeşinin ölmediğini görünce, bıçakla boğazını kesti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekiplerince olay yerinden kaçmak üzereyken suç aletiyle yakalanan şüpheli emniyete götürülürken, sağlık ekipleri vurulanların olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın şoku içine giren 7 yaşındaki çocuk ise polis tarafından güvence altına alındı. Garsonluk yapan saldırganın 6 önce ayrıldığı eşinden 2 çocuğu olduğu ve 2 aydır da çalışmadığı ortaya çıktı.

İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen saldırganın, "Babam özel hayatıma çok karışıyordu. 2 aydır işsizim ve karımdan ayrıldım" dediği öğrenildi.

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