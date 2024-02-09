Boğaz kesen ağabeyden ’özel hayat’ savunması | 7 yaşındaki oğlunun gözleri önünde ailesinden 3 kişiyi katletti

Bursa'da eşinden ayrıldığı ve işsiz olduğu için bunalıma giren A.Y.(30), eve gittiğinde babasıyla tartışıp kavga etti. Gözü dönen cani evlat, önce babası Seyithan Yayaşit, ardından annesi Zozan Yayaşit'e (55) tüfekle ateş etti.

Kendisini engellemek isteyen 25 yaşındaki kardeşi Mucahit Yayaşit'i 7 yaşındaki oğlunun yanında vurdu. Ancak kardeşinin ölmediğini görünce, bıçakla boğazını kesti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.