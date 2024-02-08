Kadıköy’de 4 yaşındaki torununu kurtarmak isteyen kadın hayatını kaybetti

Olay, akşam saatlerinde Bahariye Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 4 yaşındaki torunu Adem Ç. ile beraber cadde üzerinde yürüyen İlgün Çölege(64), bir anda tramvay yoluna giren 4 yaşındaki torunu Adem Ç.'yi son anda tramvayın altında kalmaktan kurtardı.

Torununu kurtaran Çölege tramvayın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından tramvayın altından çıkarılan kadın, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.