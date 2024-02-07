Ece Erken’e tescilsiz motosiklet satan firmaya soruşturma!

Sunucu Ece Erken, Bodrum'da elektrikli motosiklet satın aldı. Aracı arkadaşı kullandı. Trafik kontrolünde motosikletin herhangi tescilli bir plakaya ait olmadığı tespit edildi. Trafikten men edilmesine karar verildi. Bunu öğrenen ünlü sunucu, kayıtların usulüne uygun bir şekilde yaptırıldığını söyledi. Ancak kayıtlar tam tersini söyledi. Bunun üzerine Erken motosikleti altığı firmadan şikayetçi oldu. Savcılık firma yetkilisi hakkında, 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Dolandırıcılık' suçlarından soruşturma başlattı.

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