Alper Gezeravcı’nın dönüş yolculuğu bir kez daha ertelendi! SpaceX’ sosyal medya hesabından duyurdu





'HARRY'IRLI EVLAT

İngiltere Kralı 3. Charles, prostat büyümesi nedeniyle hastaneye gitti. Endişe verici bir durum fark edildi. Kral Charles'a kanser tanısı konduğu belirlendi. Doktorlar Charles'a, "Moralinizin yüksek olması çok önemli" dedi. Bunun üzerine Sussex Dükü Prens Harry, Londra'ya dönme kararı aldı. Ancak eşi Meghan Markle'ın, "Asla dönmeyeceğim" dediği iddia edildi. Bu arada Kral, tedavisi süresince resmi devlet görevlerine devam edecek ancak halka açık etkinliklere katılmayacak.

SOKAK KÖPEĞİ DEHŞETİ

Muş'ta Sefer Kül, camiye gitmek için evden çıktı. Sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Üst dudağı ve burnu parçalandı. Aile bireyleri, sokak köpeklerinin bir sorun olduğunu ve bu konuda önlem alınması gerektiğini vurguladı.

224 BİN TL'LİK BAHİS CEZASI

Kocaeli Gebze'de ekipler horoz dövüşü üzerinden bahis oynayanlara yönelik baskın gerçekleştirdi. Bahis oynamaktan hakkında işlem yapılan 35 kişiye 224 bin 875 TL idari para cezası kesildi.

TAÇA ÇIKTI

Ukrayna'da doğan ve 5 yaşında taşındığı Japonya'nın Nagoya kentinde büyüyen 26 yaşındaki model Carolina Shiino, Ocak ayında yapılan yarışmada Japonya güzeli seçildi. Shiino, Japonya'da sonradan vatandaşlığa geçip güzellik kraliçesi seçilen ilk isim olmuştu. Shiino'nun evli bir adamla yaşadığı ilişkinin bir magazin haberiyle ortaya çıkmasının ardından tacı elinden alındı. Organizatörler, "Shiino, doktorla aşk yaşadığını ama bekar olduğunu söyledi. Ancak medeni halini öğrendikten sonra da ilişkiye devam ettiğini öğrendik. Biz de tacı geri aldık" dedi.

TEHDİT VAR

ABD'DE 2024 başkanlık yarışında Cumhuriyetçi Partinin aday adaylarından Nikki Haley, seçim kampanyası boyunca aldığı tehditlerin artması nedeniyle Gizli Servis koruması için başvuruda bulundu. ABD'nin eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Halley, "Tehditlerin dozu artmaya başladı. Bu konuda Gizli Servis'in gerekli adımları atacağını düşünüyorum. Şunu da belirtmek isterim ki tehditlerin dozu ne kadar artarsa artsız, beni yapmam gereken şeyi yapmaktan alıkoymayacak. Asla doğruları söylemekten vazgeçmeyeceğim" dedi.