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Alper Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu bir kez daha ertelendi! SpaceX' sosyal medya hesabından duyurdu

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Dragon uzay aracı ve Axiom-3 ekibinin dünyaya dönüşü, tekrar ertelendi. İşte sizler için derlediğimiz 7 Şubat TAKVİM yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Şubat 2024 Güncelleme 07 Şubat 2024, 07:01
Alper Gezeravcı’nın dönüş yolculuğu bir kez daha ertelendi! SpaceX’ sosyal medya hesabından duyurdu

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Dragon uzay aracı ve Axiom-3 ekibinin dünyaya dönüşü, havanın uygun olmaması nedeniyle tekrar ertelendi.

SpaceX'in sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "Florida'da devam eden elverişsiz hava koşulları nedeniyle Dragon'un Uzay İstasyonu'ndan ayrılma işlemine ara verildi" denildi.



ADIM ADIM MUCİZE
Eskişehir'de radyoloji teknisyeni İlyas Orta (37), beyin kanaması geçirdi. Yoğun bakıma girdi. Entübe edildi. Tam 4.5 bitkisel hayattaydı. Bilinci kapalıydı. Mucize eseri aylar sonra uyandı. Uzun süre yatağa bağlı olduğu için kaslarında erime yaşandı. Ayağa kalkamadı. Ama o pes etmedi. Fizik tedavi ile yeniden yürümeyi öğrendi. İyileşip işinin başına geçti.

Orta "Ben yoğun bakımdayken eşim doğum yaptı. Oğlum için hayata tutundum. 4,5 ay kadar bilinçsiz kaldığım bir yoğun bakım sürecim oldu. Oğlumun, doktorların ve hemşirelerin çabasıyla hayata geri döndüm, çok mutluyum" diye konuştu.



'HARRY'IRLI EVLAT
İngiltere Kralı 3. Charles, prostat büyümesi nedeniyle hastaneye gitti. Endişe verici bir durum fark edildi. Kral Charles'a kanser tanısı konduğu belirlendi. Doktorlar Charles'a, "Moralinizin yüksek olması çok önemli" dedi. Bunun üzerine Sussex Dükü Prens Harry, Londra'ya dönme kararı aldı. Ancak eşi Meghan Markle'ın, "Asla dönmeyeceğim" dediği iddia edildi. Bu arada Kral, tedavisi süresince resmi devlet görevlerine devam edecek ancak halka açık etkinliklere katılmayacak.

SOKAK KÖPEĞİ DEHŞETİ
Muş'ta Sefer Kül, camiye gitmek için evden çıktı. Sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Üst dudağı ve burnu parçalandı. Aile bireyleri, sokak köpeklerinin bir sorun olduğunu ve bu konuda önlem alınması gerektiğini vurguladı.

224 BİN TL'LİK BAHİS CEZASI
Kocaeli Gebze'de ekipler horoz dövüşü üzerinden bahis oynayanlara yönelik baskın gerçekleştirdi. Bahis oynamaktan hakkında işlem yapılan 35 kişiye 224 bin 875 TL idari para cezası kesildi.

TAÇA ÇIKTI
Ukrayna'da doğan ve 5 yaşında taşındığı Japonya'nın Nagoya kentinde büyüyen 26 yaşındaki model Carolina Shiino, Ocak ayında yapılan yarışmada Japonya güzeli seçildi. Shiino, Japonya'da sonradan vatandaşlığa geçip güzellik kraliçesi seçilen ilk isim olmuştu. Shiino'nun evli bir adamla yaşadığı ilişkinin bir magazin haberiyle ortaya çıkmasının ardından tacı elinden alındı. Organizatörler, "Shiino, doktorla aşk yaşadığını ama bekar olduğunu söyledi. Ancak medeni halini öğrendikten sonra da ilişkiye devam ettiğini öğrendik. Biz de tacı geri aldık" dedi.

TEHDİT VAR
ABD'DE 2024 başkanlık yarışında Cumhuriyetçi Partinin aday adaylarından Nikki Haley, seçim kampanyası boyunca aldığı tehditlerin artması nedeniyle Gizli Servis koruması için başvuruda bulundu. ABD'nin eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Halley, "Tehditlerin dozu artmaya başladı. Bu konuda Gizli Servis'in gerekli adımları atacağını düşünüyorum. Şunu da belirtmek isterim ki tehditlerin dozu ne kadar artarsa artsız, beni yapmam gereken şeyi yapmaktan alıkoymayacak. Asla doğruları söylemekten vazgeçmeyeceğim" dedi.

29.2 MİLYON DEVRETTİ
6 bilen çıkmayınca 29 milyon 218 bin 673 lira devretti. 5 bilenler 97 bin 168 lira, 4 bilenler 2 bin 171 lira, 3 bilenler 103 lira, 2 bilenler ise 11 lira alacak.

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