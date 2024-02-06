Mağdurlar holdingi bastı! İzmir’de yeni Seçil Erzan vakası: Ocakçı Holding’in sahibi iş insanı Sedat Ocakçı kayıplara karıştı

İçlerinde Fatih Terim ve ünlü futbolcuların da bulunduğu çok sayıda kişiden para toplayan ve şikayetler üzerine tutuklanan Seçil Erzan olayının daha geniş çaplısı İzmir'de yaşandı.

Sedat Ocakçı'nın sahibi olduğu Ocakçı Holding'e ait 2 milyar 500 milyon liralık soğuk cüzdanla kaçan siber güvenlik uzmanı Salih Han'ın peşine yüzlerce polis düştü.