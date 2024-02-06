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6 Şubat depremi anma mesajları! 6 Şubat Asrın Felaketi anlamlı sözleri, resimli taziye mesajları

Milyonlarca vatandaş "asrın felaketi" olarak adlandırılan ve Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerini vuran iki büyük depremin acısının birinci yılında hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anmak için bir araya geldi. 7.5 ve 7.8 büyüklüğündeki depremler 11 ilde hissedilirken, Hatay, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Adana, Şanlıurfa, Osmaniye, Kilis gibi birçok şehir de etkilendi. 6 Şubat depremi anma mesajları bu önemli günde araştırılıyor. İşte 6 Şubat Asrın Felaketi anlamlı sözleri, resimli taziye mesajları!

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Giriş Tarihi 06 Şubat 2024, 08:50 Güncelleme 06 Şubat 2024, 08:50
6 Şubat depremi anma mesajları! 6 Şubat Asrın Felaketi anlamlı sözleri, resimli taziye mesajları

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Adana, Şanlıurfa, Osmaniye, Kilis gibi birçok şehrin etkilendiği depremin üstünden tam bir yıl geçti. Bu günde 6 Şubat depremi anma mesajları ile ilgili araştırmalar son saatlerde yükselişe geçti. 6 Şubat Asrın Felaketi anlamlı sözleri, resimli taziye mesajları merak ediliyor.

6 ŞUBAT DEPREMİ ANMA MESAJLARI

"6 Şubat'ın yankısı hala içimizde. Ancak umutla dolu yüreklerimizle, birlik ve dayanışma ile aydınlatacağız geleceğimizi."

"Depremin izleri hala toprakta, ama bizim kararlılığımız da öyle. Bugün acılarımızı ilk günkü gibi taze tutarak geleceği inşa etmek için bir araya gelme günü."

"6 Şubat'ın acı hatıralarıyla dolu bu gün, birlik olma ve sevgiyi çoğaltma zamanıdır. Kayıplarımızı dualarla anıyoruz."

"Toprak titrediğinde yüreklerimizdeki sevgi ve dayanışma da titredi. Bugün, birbirimize kenetlenerek, sevdiklerimizi anacağız."

6 Şubat'ın acısı kalbimizde ilk günkü gibi… Depremde yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dileriz.

6 Şubat Depreminin 1. yılında, hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmet ve saygıyla anıyoruz.

6 Şubat 2023 depreminde ölen kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz...

6 Şubat 2023, Saat: 04.17 … Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybedenleri saygıyla anıyoruz…

Biz, yıkılan bir şehrin ayakta kalan çocuklarıyız. Unutmadık, unutmayacağız.

6 Şubat 2023, Unutmadık. Unutmayacağız.

Depremin yıl dönümünde, sevdiklerimizi kaybetmiş olmanın acısı hala taze. Ancak birbirimize kenetlenerek, bu zorlu günleri birlikte aşacağımıza olan inancımızı kaybetmiyoruz.

6 Şubat'ta yaşadığımız deprem, bize hayatın ne kadar kırılgan olduğunu hatırlattı. Bugün, kaybettiklerimizi anarak, hayatta olanları daha fazla sevmek ve değer vermek için bir fırsat.

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem felaketinin ardından 1 yıl geçti. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, geride kalıp yaşam mücadelesi verenlere de sabır diliyorum.

Depremin yıldönümünde yaşananları hatırlamak, gelecekteki felaketlere hazırlıklı olmak için önemlidir. Unutmayalım, birlikte güçlüyüz."

"6 Şubat Depremi'nde hayatını kaybedenlerin ailelerine sabır ve metanet diliyor, yaraları hala taze olan herkesin yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz.

"Acılarla dolu bir tarih olan 6 Şubat, bize dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Birbirimize destek olmak ve sevgimizi paylaşmak, bu zor günleri daha kolay atlatmamıza yardımcı olacak."

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