6 Şubat depremi anma mesajları! 6 Şubat Asrın Felaketi anlamlı sözleri, resimli taziye mesajları

Biz, yıkılan bir şehrin ayakta kalan çocuklarıyız. Unutmadık, unutmayacağız.

6 Şubat Depreminin 1. yılında, hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmet ve saygıyla anıyoruz.

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem felaketinin ardından 1 yıl geçti. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, geride kalıp yaşam mücadelesi verenlere de sabır diliyorum.

6 Şubat'ta yaşadığımız deprem, bize hayatın ne kadar kırılgan olduğunu hatırlattı. Bugün, kaybettiklerimizi anarak, hayatta olanları daha fazla sevmek ve değer vermek için bir fırsat.

Depremin yıl dönümünde, sevdiklerimizi kaybetmiş olmanın acısı hala taze. Ancak birbirimize kenetlenerek, bu zorlu günleri birlikte aşacağımıza olan inancımızı kaybetmiyoruz.

Depremin yıldönümünde yaşananları hatırlamak, gelecekteki felaketlere hazırlıklı olmak için önemlidir. Unutmayalım, birlikte güçlüyüz."

"6 Şubat Depremi'nde hayatını kaybedenlerin ailelerine sabır ve metanet diliyor, yaraları hala taze olan herkesin yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz.

"Acılarla dolu bir tarih olan 6 Şubat, bize dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Birbirimize destek olmak ve sevgimizi paylaşmak, bu zor günleri daha kolay atlatmamıza yardımcı olacak."