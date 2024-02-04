İzmir’de taksici Oğuz Erge’nin katili Delil Aysal'ın yalanlarla dolu ifadesi ortaya çıktı! "Bana ters davrandı, öldürdüm"

İzmir'de soğukta üşümesin diye aldığı müşterisinin silahlı saldırısına uğrayarak öldürülen taksici Oğuz Erge, memleketi Aydın'ın Söke ilçesinde sevenlerinin gözyaşları içerisinde toprağa verildi.
İzmir'de soğukta üşümesin diye aldığı müşterisinin silahlı saldırısına uğrayarak öldürülen taksici Oğuz Erge, memleketi Aydın'ın Söke ilçesinde sevenlerinin gözyaşları içerisinde toprağa verildi.
Erge'nin katili 19 yaşındaki Delil Aysal'ın ifadesi ortaya çıktı. Kendini kurtarmak için yalanlara sarılan cani, "Ailevi sıkıntılarım var. Annem babam kardeşime daha çok önem veriyor. Benimle kardeşimle ilgilendikleri gibi ilgilenmiyorlar. Bu yüzden Buca Evka- 1 semtindeki Şahin Tepesi mevkiine intihar etmeye gidecektim. Taksiye de bu yüzden bindim. Şoföre 'Şahin Tepesi'ne gidelim' dedim. Bu saatte Şahin Tepesi'ne çıkamayacağımızı söyledi.
ÜCRETİ ÖDEYECEKMİŞ!
Bunun üzerine 'Gaziemir'de eski çalıştığım fırının olduğu yere gidelim' dedim. Oraya doğru gidiyorduk. Ücretini kartla ödeyecektim. Ancak 'pos cihazının şarjı yok' dedi. Ben de belimdeki silahı çıkartıp sıktım. Normalde kendime sıkacaktım.
Taksicinin cep telefonunu ve kulaklığını aldım. Telefon rehberinden kızının telefon numarasını buldum. Kızını arayıp, 'baban Gaziemir'de kan kaybediyor. Ambulans çağırın' deyip kapattım. Daha sonra cep telefonunu tarlaya atıp gittim" diye konuştu. Ancak kamera görüntülerinde bu ifadelerin tamamının yalan olduğu ortaya çıktı.