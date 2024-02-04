İzmir’de taksici Oğuz Erge’nin katili Delil Aysal'ın yalanlarla dolu ifadesi ortaya çıktı! "Bana ters davrandı, öldürdüm"

Erge'nin katili 19 yaşındaki Delil Aysal'ın ifadesi ortaya çıktı. Kendini kurtarmak için yalanlara sarılan cani, "Ailevi sıkıntılarım var. Annem babam kardeşime daha çok önem veriyor. Benimle kardeşimle ilgilendikleri gibi ilgilenmiyorlar. Bu yüzden Buca Evka- 1 semtindeki Şahin Tepesi mevkiine intihar etmeye gidecektim. Taksiye de bu yüzden bindim. Şoföre 'Şahin Tepesi'ne gidelim' dedim. Bu saatte Şahin Tepesi'ne çıkamayacağımızı söyledi.