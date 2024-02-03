’Palalı’ya suikast: Sabri Çelebi öldürüldü!

Sabri Çelebi , başta ABD olmak üzere birçok ülkede şirketi vardı. Ancak Türkiye onu Gezi olaylarında tanıdı. Sabri Çelebi, 2013 yılında, İstanbul Taksim 'deki Gezi Parkı eylemcilerine elindeki pala ile saldırdı. Adı o tarihte sonra 'Palalı Sabri' olarak anılmıştı. Yaklaşık 11 yıl sonra Gezi Parkı yakınlarında hayatını kaybetti. Olay, Talimhane Kocatepe Mahallesi Aydede Caddesi'nde saat 01.30 sıralarında meydana geldi.





UZAKTAN SESLENDİ

Sabri Çelebi sahibi olduğu kafeden çıktıktan sonra cipe bindi. 50 metre ilerleyen Çelebi, bir kişinin seslenmesi üzerine durdu. Eski ortağı C.K.'nin çalışanları olduğu belirtilen iki kişi, duran aracın yanına gelerek Çelebi ile bir süre konuştu. Bu sırada cipteki 2 koruma dışarı çıkarken, Çelebi'nin konuştuğu kişi yanına gelen arkadaşı ile birlikte araçtan uzaklaştı. 3 kişilik grubun içinden biri korumalarla tartışırken, diğer ikisi şoför mahallindeki Sabri Çelebi'ye mermi yağdırdı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, Çelebi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.