Gıda mühendisleri listeyi paylaştı! Marketlerdeki bu ürünleri mutfağınızdan içeri sokmayın

Bazı ürünler sağlık açısından önemli riskleri beraberinde getirebiliyor. Gıda güvenliği uzmanları tüketicileri bu konuda bilinçli olmaya ve ürünlerin üretim aşamalarını incelemeye davet ediyor. Ayrıca, açıkta satılan ürünlerin güvenilir kaynaklardan temin edilmesi ve hijyen standartlarına uygun olmasına özen gösterilmesi, sağlıklı bir tüketim için önem arz ediyor.
GİZLİ TEHLİKE
Gıda güvenliği konusunda en çok endişe edilen ürünlerin başında pastörize edilmemiş sütler geliyor. Çiğ süt, salmonella, listeria ve campylobacter gibi patojenik organizmaları barındırabilir ve bu mikroorganizmalar ciddi hastalıklara yol açabilir.
Bu sebeple, çiğ süt tüketimi sırasında, ürünün güvenilir kaynaklardan temin edilip edilmediği ve gıda güvenliği standartlarına uygun olarak üretilip üretilmediği konusunda dikkatli olunmalıdır.