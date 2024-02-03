Gıda mühendisleri listeyi paylaştı! Marketlerdeki bu ürünleri mutfağınızdan içeri sokmayın

Bazı ürünler sağlık açısından önemli riskleri beraberinde getirebiliyor. Gıda güvenliği uzmanları tüketicileri bu konuda bilinçli olmaya ve ürünlerin üretim aşamalarını incelemeye davet ediyor. Ayrıca, açıkta satılan ürünlerin güvenilir kaynaklardan temin edilmesi ve hijyen standartlarına uygun olmasına özen gösterilmesi, sağlıklı bir tüketim için önem arz ediyor.