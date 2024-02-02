Bursa’daki çöp ev dehşetinde karar verildi! Yeğenini 1 yıl boyunca alıkoymuştu

Bursa 'da iki yıl önce çöp evde bakımsız halde bulunan çocuğun teyzesi, 30,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada tahliye edildi.

Cem Muhammet'in bulunduğu çöp ev

Ağır Ceza Mahkemesinde gizlilik kararı nedeniyle basına kapalı gerçekleşen duruşmaya, hakkında "kişiyi hürriyetten yoksun kılma", "ihmali davranışla kasten adam öldürmeye teşebbüs" ve "çocuğa karşı eziyet suçlarından" 30 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık Kamuran Pınar A. ile avukatı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ve çöp evde bulunan çocuğun annesi Yasemin A'nın avukatı katıldı.



Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Duruşma, 10 Mayıs'a ertelendi.