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Bursa'daki çöp ev dehşetinde karar verildi! Yeğenini 1 yıl boyunca alıkoymuştu

Son dakika haberleri... Bursa'da, yeğeni Cem Muhammet A.'yı (13) çöp ev haline gelen dairede kilitli odada alıkoyduğu iddiasıyla tutuklanan Kamuran Pınar Acar'ın (45), 27 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı davada tahliye kararı çıktı. Bursa 10. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Kamuran Pınar A.'nın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

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Giriş Tarihi 02 Şubat 2024, 14:32 Güncelleme 02 Şubat 2024, 14:32
Bursa’daki çöp ev dehşetinde karar verildi! Yeğenini 1 yıl boyunca alıkoymuştu

Bursa'da iki yıl önce çöp evde bakımsız halde bulunan çocuğun teyzesi, 30,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada tahliye edildi.

Cem Muhammet'in bulunduğu çöp evCem Muhammet'in bulunduğu çöp ev

Ağır Ceza Mahkemesinde gizlilik kararı nedeniyle basına kapalı gerçekleşen duruşmaya, hakkında "kişiyi hürriyetten yoksun kılma", "ihmali davranışla kasten adam öldürmeye teşebbüs" ve "çocuğa karşı eziyet suçlarından" 30 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık Kamuran Pınar A. ile avukatı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ve çöp evde bulunan çocuğun annesi Yasemin A'nın avukatı katıldı.


Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Duruşma, 10 Mayıs'a ertelendi.

NELER OLMUŞTU?
Bursa'daki dairesini Kamuran Pınar A'ya (45) kiraya veren Aydın S, daha sonra kirasını ödemeyen kadına dava açmış, mahkemenin, evin tahliye edilmesine karar vermesinin ardından adrese giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırarak kilidi değiştirmişti.

Çöp evde bulunan Cem MuhammetÇöp evde bulunan Cem Muhammet



Evin kilidini tekrar değiştirerek mahkemenin tahliye kararına uymayan Kamuran Pınar A'nın emniyette ifadesine başvurulmuş, bu sırada çöplerle dolu evin temizlenmesi için haber verilen Nilüfer Belediyesi temizlik görevlileri, 2022'nin temmuz ayında kapısı kilitli bir odada çöplerin arasında sağlık durumu iyi olmadığı tespit edilen 9 yaşındaki C.M.A'yı baygın halde bulmuştu.



Çocuğun annesinin, Kamuran Pınar A'nın ablası Yasemin A. olduğu belirlenmiş, çocuk savcılık kararıyla Antalya'da yaşayan anneye teslim edilmişti.



Daha sonra C.M.A. ile Kamuran Pınar A'nın 16 yaşındaki kızı E.Z.A, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerince koruma altına alınmıştı. C.M.A, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedaviye alınmıştı.

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