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Ünlü voleybolcu Baladın, tehdit mesajlarından sonra soluğu savcılıkta almıştı: Karar büyük tepki çekti

Mustafa Neşeli, Filenin Sultanları’ndan Hande Baladın’a “Yüzüne asit atacağım”, “Arabanı tarayacağım” diye tehdit yağdırdı. Akıl sağlığının yerinde olmadığı gerekçesiyle ceza almadı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Şubat 2024 Güncelleme 02 Şubat 2024, 07:05
Ünlü voleybolcu Baladın, tehdit mesajlarından sonra soluğu savcılıkta almıştı: Karar büyük tepki çekti

Milli voleybolcu Hande Baladın'a sosyal medya hesabından tehdit mesajları gönderen Mustafa Neşeli'nin davası karara bağlandı. İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Mustafa Neşeli ile avukatı katıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada, dosyaya sunulan sanığın akıl sağlığına ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu okundu. Sanığın hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamadığı fiille ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinin önemli derecede azaldığı belirtilen raporda, suça ilişkin cezai sorumluluğunun da olmadığı kaydedildi. Mahkeme, sanığa ceza vermedi. Karar, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

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