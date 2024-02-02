Ünlü voleybolcu Baladın, tehdit mesajlarından sonra soluğu savcılıkta almıştı: Karar büyük tepki çekti

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada, dosyaya sunulan sanığın akıl sağlığına ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu okundu. Sanığın hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamadığı fiille ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinin önemli derecede azaldığı belirtilen raporda, suça ilişkin cezai sorumluluğunun da olmadığı kaydedildi. Mahkeme, sanığa ceza vermedi. Karar, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

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