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Şanlıurfa'da ev çöktü: 2 ölü 8 yaralı

Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da tek katlı bir evv çöktü. Evin çökmesi sonucu 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Giriş Tarihi 01 Şubat 2024, 09:11 Güncelleme 01 Şubat 2024, 09:33
Şanlıurfa’da ev çöktü: 2 ölü 8 yaralı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki tek katlı evin çökmesi sonucu 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Kırsal Deliler Mahallesinde Cemile Arıkan'a ait evde, sabaha karşı henüz bilinmeyen nedenle çökme meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

8 KİŞİ ENKAZDAN YARALI ÇIKTI
Göçük altında kalan Serdar (38), Fatma (38), Ahmet (15), Ayça (12) ve Açelya Urak (8) ile Dilber (34), Adem Arda (13) ve Emre Tuna Bozkurt (10) kendi imkanlarıyla enkazdan çıkmayı başardı.

AFAD ekipleri enkazda arama ve inceleme yaptıAFAD ekipleri enkazda arama ve inceleme yaptı

2 ÖLÜ
Ekipler, başlattıkları arama-kurtarma çalışmaları sırasında Serap Urak'ın (49) cansız bedenine ulaştı. Yaralı olarak çıkarılan Cemile Arıkan (56) ise kaldırıldığı Bozova Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

DEPREMDE HASAR ALMIŞ
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hasar aldığı belirtilen evde Cemile Arıkan'ın yalnız yaşadığı, çocukları ve torunlarının da akşam saatlerinde Osmaniye'den ziyarete geldiği öğrenildi.

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