Bursa Karacabey, Keles, Kestel başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 yerel seçim belediye başkan adayları listesi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Vatandaşları bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya başladı. İşte güncel aday listesi…
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Vatandaşları bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya başladı. İşte güncel aday listesi…
AK PARTİ BURSA KARACABEY, KELES, KESTEL BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?
AK Parti Bursa Karacabey Belediye Başkan Adayı Ali Özkan oldu.
AK Parti Bursa Keles Belediye Başkan adayı Ferhat Erol oldu.
AK Parti Bursa Kestel Belediye Başkan adayı Önder Tanır oldu.
ALİ ÖZKAN KİMDİR?
01.10.1967 tarihinde Karacabey'de dünyaya gelen Ali Özkan; ilk, orta ve lise öğrenimini Karacabey'de tamamladı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamlayan Özkan, üniversite yıllarından itibaren ülke ve toplum sorunları ile yakından ilgilenirken; siyasi ve sosyal yönden birçok çalışmanın içerisinde sorumluluk üstlendi Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çalışmalarına da aktif olarak destek veren Ali Özkan, Karacabey Belediye Başkanı olarak göreve geldiğinden beri vizyonu, yenilikçi bakış açısı, katılımcı ve şeffaf yönetim biçimiyle, ilçeye çağdaş belediyecilik anlayışını kazandırmıştır. Ali Özkan'ın halkla bütünleşen yaklaşımları, kent yönetimindeki başarılı çizgisi, sosyal, kültürel, ekonomik ve sportif konulardaki duyarlılığı ve mütevazı kişiliği, hem Bursa hem de Türkiye genelinde sıkça takdir toplamıştır. Evli ve 2 kız çocuk babası olan Ali Özkan, İngilizce bilmektedir.
FERHAT EROL KİMDİR?
1979 Erzurum doğumludur,40 yıldır Bursada ikamet etmektedir. İstanbul York üniversitesi işletme yönetimi lisans mezunu, şu anda da politika bilimi yüksek lisans öğrencisi olarak devam etmektedir. Aynı zamanda Eskişehir Anadolu üniversitesinde işletme bölümünün 4. sınıf öğrencisi olarak devam etmektedir. Siyasete 2001 yılında ak parti ile ketselde kurucu gençlik kolları başkan yardımcısı olarak başlamış 2004 – 2007 yılları arasında gençlik kolları başkanlığı yapmıştır.2011-2014 ana kademe tanıtım medya başkanlığı,2014-2017 ilçe teşkilat başkanlığı yapmıştır. Bir çok sivil toplum kuruluşlarında görev almıştır,Kestel belediye sporda 10 yıl başkan yardımcılığı Kestel İmam hatipler yaptırma yaşatma derneğinin kurucusudur hala yönetimindedir Bihmed Kestel sorumlusudur ,eğitime destek platformu Kestel koordinatörlük görevine devam etmektedir ,Kestel gençlik ve dağcılık spor kulübünün kurucu başkanıdır ve hala devam etmektedir ,Türk Kızılayı Bursa şubesi yönetiminde devam etmektedir. Yurt dışı ve yurt içi ticaret yapan ve inşaat sektöründe devam etmekte olan aile şirketinin yöneticisidir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.
YSK TAKVİMİ 2024
31 Mart Yerel Seçimlerine ilişkin seçim takviminin başlangıç günü 1 Ocak 2024 Pazartesi olacak. Yüksek Seçim Kurulu 2 Ocak'ta seçime katılabilecek siyasi partileri ilan edecek. 27 Ocak 2024'te siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yeri belirlenecek.
7 Şubat'ta seçmen kütükleri kesinleşecek ve seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi başlayacak, bu süreç 11 Şubat'ta tamamlanacak. Siyasi partiler aday listelerini 20 Şubat Salı günü saat 17.00'ye kadar teslim edecek.
3 Mart Pazar günü kesin aday listeleri il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek. 21 Mart'ta seçim propagandası ve yasaklar başlayacak. Oy verme günü ise mart ayının son pazar günü olan 31 Mart'ta yapılacak.