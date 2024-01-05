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Kırşehir'de fuhuş operasyonu: Gözaltına alındılar

Kırşehir'de fuhuş ve fuhşa aracılık yapan 2'si kadın 3 şüpheli, gözaltına alındı. Fuhuş yapılan ev ise 'Zührevi hastalık ve fuhuşla mücadele komisyonu kararı' gereğince mühürlendi.

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Giriş Tarihi 05 Ocak 2024, 12:23 Güncelleme 05 Ocak 2024, 12:23
Kırşehir’de fuhuş operasyonu: Gözaltına alındılar

Kırşehir'de fuhuş ve fuhşa aracılık yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Ahi Evran Mahallesi'nde bir evde fuhuş yapıldığı ihbarıyla, söz konusu adresi takibe aldı.

PEŞ PEŞE GÖZALTILAR
Ekipler, evden aynı anda çıkan 8 erkeği gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda adrese baskın düzenlendi. Gözaltına alınan R.M. ve M.B. adlı kadınların para karşılığı fuhuş yaptığı, M.B. isimli erkek şüphelinin ise aracılık ettiği belirlendi.

FUHUŞ EVİNE MÜHÜR
Evde çıkan bir miktar paraya da el koyuldu. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen M.B. adlı kadın, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

R.M. ve M.B. isimli şüpheliler ise adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Fuhuş yapılan ev ise 'Zührevi hastalık ve fuhuşla mücadele komisyonu kararı' gereğince mühürlendi.

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