Bursa Harmancık, İnegöl, İznik başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 yerel seçim belediye başkan adayları listesi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Vatandaşları bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya başladı. İşte güncel aday listesi…
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Vatandaşları bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya başladı. İşte güncel aday listesi…
AK PARTİ BURSA HARMANCIK, İNEGÖL, İZNİK BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?
AK Parti Harmancık Belediye Başkan adayı Yılmaz Ataş oldu.
AK Parti İnegöl Belediye Başkan adayı Alper Taban oldu.
AK Parti İznik Belediye Başkan adayı Kağan Mehmet Usta oldu.
ALPER TABAN KİMDİR?
1976 İnegöl doğumlu. İlk, orta ve lise tahsilini İnegöl'de tamamladı. Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamladı. Yüksek lisans eğitimini ise Ahmet Yesevi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında tamamladı. 2000-2013 yılları arasında kurucusu olduğu telekomünikasyon firmasında yönetici olarak görev yaptı. 2005 yılında İnegöl Ak Parti İlçe Yönetim Kurulu üyesi oldu. 2005-2013 yılları arasında Ak Parti ilçe teşkilatında Siyasi İşler Başkanlığı ve Teşkilat Başkanlığı başta olmak üzere çeşitli kademelerde görev aldı. 2014 yerel seçimlerinde Belediye Meclis üyeliği sonrasında, İnegöl Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. 2017 yılı Kasım ayına kadar İnegöl Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevini sürdürdü. 08 Kasım 2017 tarihinde Belediye Meclisinde yapılan olağanüstü oturumda İnegöl Belediye Başkanlığı görevine getirilen Alper TABAN, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İnegöl Belediyesi Belediye Başkanı seçildi. Taban, evli ve iki çocuk babasıdır.
YILMAZ ATAŞ KİMDİR?
1972 Harmancık doğumlu. İlk, orta tahsilini Harmancık ta, Lise öğrenimini Bursa Erkek Lisesinde Tamamladı. Lisans Eğitimini İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde gerçekleştirdi. Uzun yıllar Harmancık ta Veteriner Hekimi olarak hizmet verdi. Aynı zamanda 2 dönem Ak Parti İl Genel meclis üyeliği ve 1 dönem ilçe başkanlığı görevlerinde bulundu. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Yerel Seçimlerinde Harmancık Belediye Başkanı seçilen Ataş, evli ve 2 çocuk babasıdır.
KAĞAN MEHMET USTA KİMDİR?
1966'da Gölcük'te doğdu.1977'de İznik Alparslan İlkokulu'nu, 1983'te İznik Lisesi'ni, 1988'de Uludağ Üniversitesi Turizm İşletmecilik ve Otelcilik Yüksekokulu'nu (4 yıllık) bitirdi. 2002 yılında Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı'nda Yüksek Lisans eğitimini tamamlayarak Turizm Bilim Uzmanı olarak mezun oldu. 31 Mart 2019 yılı yerel Seçimlerinde İznik Halkının teveccühüyle Belediye Başkanı olarak göreve başlayan Kağan Mehmet Usta Evli ve 3 çocuk babasıdır.
YSK TAKVİMİ 2024
31 Mart Yerel Seçimlerine ilişkin seçim takviminin başlangıç günü 1 Ocak 2024 Pazartesi olacak. Yüksek Seçim Kurulu 2 Ocak'ta seçime katılabilecek siyasi partileri ilan edecek. 27 Ocak 2024'te siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yeri belirlenecek.
7 Şubat'ta seçmen kütükleri kesinleşecek ve seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi başlayacak, bu süreç 11 Şubat'ta tamamlanacak. Siyasi partiler aday listelerini 20 Şubat Salı günü saat 17.00'ye kadar teslim edecek.
3 Mart Pazar günü kesin aday listeleri il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek. 21 Mart'ta seçim propagandası ve yasaklar başlayacak. Oy verme günü ise mart ayının son pazar günü olan 31 Mart'ta yapılacak.