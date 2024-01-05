Sararan telefon kılıfını beyazlatmada oldukça başarılı! Evde 5 dakikada tertemiz oluyor

Can sıkıcı bir hal alan sararmış telefon kılıfları, görüntü açısından pek hoş karşılanmıyor. Bu yöntemle kılıfları temizlemek mümkün. İşte, sararmış kılıfları tazelemenin kolay ve etkili yolları...

Sararmış ve solmuş telefon kılıflarıyla başa çıkmak artık çok daha kolay! Evde bulunan sıradan malzemelerle, telefon kılıflarınızı tazeleyebilir ve eski ihtişamını geri kazandırabilirsiniz. Nasıl mı? Gelin yanıtına birlikte bakalım...

1. Karbonat İle Temizleme:

Evinizde sıkça kullanılan karbonat, telefon kılıflarınızı eski beyaz görünümüne kavuşturabilir. Bir kabın içine su ve karbonat ekleyerek karıştırın. Macun kıvamına gelen karışımı fırça yardımıyla kılıflara sürün. Bir süre beklettikten sonra temizleyin.