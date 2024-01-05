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Sararan telefon kılıfını beyazlatmada oldukça başarılı! Evde 5 dakikada tertemiz oluyor

Akıllı telefon kılıflarının zamanla sararması, estetik açıdan hoş olmayan bir görünüme neden oluyor. Ancak, bu sorunu çözmek için yeni bir kılıf almak yerine evde bulunan malzemeleri kullanarak mevcut kılıfınızı yenileyebilirsiniz. İşte sapsarı olmuş telefon kılıflarını 5 dakikada eski haline çeviren yöntem...

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Giriş Tarihi 05 Ocak 2024, 10:39 Güncelleme 05 Ocak 2024, 10:39
Sararan telefon kılıfını beyazlatmada oldukça başarılı! Evde 5 dakikada tertemiz oluyor

Can sıkıcı bir hal alan sararmış telefon kılıfları, görüntü açısından pek hoş karşılanmıyor. Bu yöntemle kılıfları temizlemek mümkün. İşte, sararmış kılıfları tazelemenin kolay ve etkili yolları...

Sararmış ve solmuş telefon kılıflarıyla başa çıkmak artık çok daha kolay! Evde bulunan sıradan malzemelerle, telefon kılıflarınızı tazeleyebilir ve eski ihtişamını geri kazandırabilirsiniz. Nasıl mı? Gelin yanıtına birlikte bakalım...

1. Karbonat İle Temizleme:

Evinizde sıkça kullanılan karbonat, telefon kılıflarınızı eski beyaz görünümüne kavuşturabilir. Bir kabın içine su ve karbonat ekleyerek karıştırın. Macun kıvamına gelen karışımı fırça yardımıyla kılıflara sürün. Bir süre beklettikten sonra temizleyin.

2. Diş Macunuyla Lekelere Son:

Zamanla oluşan sarı lekelerle başa çıkmak için diş macunu harika bir çözüm olabilir. Diş fırçası yardımıyla kılıflara macun sürün ve ılık suyla durulayarak sarı lekelerden kurtulun. Aynı zamanda diş macunu, beyazlatma işlemlerinde güvenilir bir yardımcıdır.

3. Sirke ve Limon Suyu İle Doğal Temizlik:

Sirke ve limon suyu karışımı, sararmış kılıfları temizlemenin doğal bir yoludur. Eşit oranlarda karıştırılan sirke ve limon suyunu bir bez veya süngerle kılıfa uygulayın. Ardından temiz suyla durulayarak kuru bir bezle silin.

4. Bulaşık Deterjanı İle Nazik Temizlik:

Eğer kılıflar plastik veya silikon tabanlıysa, hafif bir bulaşık deterjanıyla temizleme yapabilirsiniz. Ilık suyla seyreltilmiş deterjanı kullanarak kılıfları ovarak temizleyin. Sonrasında durulayarak kurulayın.

Unutmayın, eskiyen kılıflarınızı temizleyerek onlara yepyeni bir görünüm kazandırabilirsiniz. Yine de malzemeleri kullanmadan önce kılıfın malzeme özelliklerini kontrol etmek önemlidir.

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