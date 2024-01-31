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İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU 2024? Az önce deprem nerede oldu? Mudanya, Bursa, İzmit, Kocaeli...

Son depremler listesi arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Türkiye'nin çeşitli illerinde meydana gelen hafif çaplı depremler, vatandaşları endişelendirdi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi, gün içerisinde gerçekleşen depremlerle ilgili güncel verileri anlık olarak paylaşıyor.

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Giriş Tarihi 31 Ocak 2024, 16:12 Güncelleme 31 Ocak 2024, 16:20
İSTANBUL’DA DEPREM Mİ OLDU 2024? Az önce deprem nerede oldu? Mudanya, Bursa, İzmit, Kocaeli...

Türkiye, coğrafi konumu nedeniyle deprem riskiyle her an karşı karşıya olan bir ülke. Bu riski minimize etmek ve vatandaşları bilinçlendirmek adına Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi, depremlerle ilgili teknik bilgileri anlık olarak paylaşıyor.

SON DEPREMLER:

🔎31 Ocak 2024 Salı günü saat 15:48'de Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

📍AZ ÖNCE NEREDE DEPREM OLDU?

Türkiye'nin coğrafi konumu nedeniyle deprem kuşağında yer alması, ülkemizi büyüklü küçüklü birçok sarsıntının hedefi haline getiriyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında meydana gelen depremler, vatandaşları deprem kontrolünü rutin hale getirmeye teşvik ediyor.

Ülkemizde meydana gelen depremler, Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından kaydedilerek resmi internet sitelerinde paylaşıldı. Bu depremlerin büyüklüğü, derinliği, saatleri ve merkez noktaları detaylı bir şekilde belirleniyor.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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