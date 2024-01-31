Türkiye, coğrafi konumu nedeniyle deprem riskiyle her an karşı karşıya olan bir ülke. Bu riski minimize etmek ve vatandaşları bilinçlendirmek adına Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi, depremlerle ilgili teknik bilgileri anlık olarak paylaşıyor.

SON DEPREMLER: 🔎31 Ocak 2024 Salı günü saat 15:48'de Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 📍AZ ÖNCE NEREDE DEPREM OLDU? Türkiye'nin coğrafi konumu nedeniyle deprem kuşağında yer alması, ülkemizi büyüklü küçüklü birçok sarsıntının hedefi haline getiriyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında meydana gelen depremler, vatandaşları deprem kontrolünü rutin hale getirmeye teşvik ediyor.