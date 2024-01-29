Kar yağışı yurdun dört bir yanını sardı! Beyaz örtü, kimi yerde çile kimi yerde ise görsel şölen yaşattı: İşte o görüntüler...

Türkiye, karlı havanın etkisi altına girmeye başladı. Özellikle Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu güney doğusu ile Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Mardin ve Siirt çevreleri için yağış uyarıları yapıldı.
Türkiye, karlı havanın etkisi altına girmeye başladı. Özellikle Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu güney doğusu ile Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Mardin ve Siirt çevreleri için yağış uyarıları yapıldı.
Bu sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği açıklandı. Kar kimi yerde çileye dönüşürken kimi yerde ise renkli anlara sahne oldu.
Bu yıl 16. düzenlenen Ayder Kar Festivali ise muhteşem görsel şölen yaşattı. Türkiye'nin çeşitli illerinden festivale gelen binlerce kişi, araçlarını otoparka bırakarak yayla merkezine yaya olarak ulaştı.
Festival alanına ulaşanlardan kimi kar topu oynayıp, kardan adam yaparak vakit geçirdi, kimi de poşetlerle kaydı. Üşüyen vatandaşlar ise tulum ve kemençe eşliğinde horon oynayarak ısındı. Yöresel sanatçılar da festivale renk kattı.
Kar yağışı beklenen megakent İstanbul'da ise hava sıcaklıklarının 31 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2 ila 5 derece altında seyredeceği öğrenildi.