TEM Otoyolu’nda feci kaza: 3 polis memurundan biri hayatını kaybetti, ikisi yaralandı

Otoyolun Hendek geçişinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli 3 polis memurunun içinde bulunduğu araç, yabancı plakalı tıra arkadan çarptı.
Otoyolun Hendek geçişinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli 3 polis memurunun içinde bulunduğu araç, yabancı plakalı tıra arkadan çarptı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 polis memuru, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı polislerden biri kurtarılamadı, diğer ikisinin tedavisi sürüyor.