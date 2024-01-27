PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

TEM Otoyolu'nda feci kaza: 3 polis memurundan biri hayatını kaybetti, ikisi yaralandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli 3 polis memurunun içinde bulunduğu otomobil, TEM Otoyolu Sakarya geçişinde tıra çarptı. Parçalanan otomobilde bulunan 3 polis memurundan 1'i hayatını kaybetti, 2'si ağır yaralandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Ocak 2024, 23:19 Güncelleme 27 Ocak 2024, 23:19
TEM Otoyolu’nda feci kaza: 3 polis memurundan biri hayatını kaybetti, ikisi yaralandı

Otoyolun Hendek geçişinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli 3 polis memurunun içinde bulunduğu araç, yabancı plakalı tıra arkadan çarptı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 polis memuru, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı polislerden biri kurtarılamadı, diğer ikisinin tedavisi sürüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan İzmir Şehir Hastanesi’nin resmi açılış töreninde önemli açıklamalar
İzmir ilçe belediye başkan adayları... Başkan Erdoğan tek tek açıkladı! İşte AK Parti’nin adayları
Hedef; Sıfır iş kazası
SON DAKİKA