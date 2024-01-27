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SON DAKİKA HABERLERİ | İstanbul Boğazı'ndaki trafik, kuzey-güney yönlü açıldı

SON DAKİKA HABERLERİ | İstanbul Boğazı'nda, akşam arızalanan genel kargo gemisi dolayısıyla çift yönlü ve geçici olarak askıya alınan gemi trafiği açıldı.

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Giriş Tarihi 27 Ocak 2024, 21:47 Güncelleme 28 Ocak 2024, 03:46
SON DAKİKA HABERLERİ | İstanbul Boğazı’ndaki trafik, kuzey-güney yönlü açıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "SNP PAZAR" isimli 80 metre boyundaki geminin, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda Kurtarma-7 römorkörünün yedeğinde, kılavuz kaptan ve Mehmetçi römorkörü refakatinde Ahırkapı Demir Sahası'na emniyetle demirletildiği belirtildi.

Açıklamada, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin kuzey-güney yönlü açıldığı kaydedildi.

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