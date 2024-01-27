SON DAKİKA HABERLERİ | İstanbul Boğazı’ndaki trafik, kuzey-güney yönlü açıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "SNP PAZAR" isimli 80 metre boyundaki geminin, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda Kurtarma-7 römorkörünün yedeğinde, kılavuz kaptan ve Mehmetçi römorkörü refakatinde Ahırkapı Demir Sahası'na emniyetle demirletildiği belirtildi.
SNP PAZAR isimli gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda; KURTARMA-7 Römorkörümüz yedeğinde, Kılavuz Kaptanımız ve MEHMETÇİK Römorkörümüz refakatinde Ahırkapı Demir Sahası'na emniyetle demirletildi. pic.twitter.com/qCMeVolfPE— KEGM (@kiyiemniyet) January 27, 2024
Açıklamada, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin kuzey-güney yönlü açıldığı kaydedildi.