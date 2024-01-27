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SON DAKİKA HABERLERİ | İstanbul Boğazı, bir kargo gemisinin makine arıza yapması nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı

SON DAKİKA HABERLERİ | İstanbul Boğazı, bir kargo gemisinin makine arıza yapması nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Gemi arızası nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır" denildi.

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Giriş Tarihi 27 Ocak 2024, 21:47 Güncelleme 27 Ocak 2024, 21:51
SON DAKİKA HABERLERİ | İstanbul Boğazı, bir kargo gemisinin makine arıza yapması nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı

SON DAKİKA HABERLERİ... İstanbul Boğazı, bir kargo gemisinin makine arıza yapması nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı.



Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İstanbul Boğazı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önlerinde makine arızası yapan SNP PAZAR isimli 80 m boyundaki genel kargo gemisi için, KURTARMA-7 Römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır.

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