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Film gibi operasyon! Gemi mürettebatından Oğuzhan Baydak kalp krizi geçirdi: Brezilya Hava Kuvvetleri’nden özel bir ekip 19 dakika sonra ulaştı

Pernambuco’nın 259 kilometre açığında Marshall Adaları bayrağını taşıyan gemi mürettebatından Oğuzhan Baydak kalp krizi geçirdi. Kaptan yardım istedi, Brezilya Hava Kuvvetleri’nden özel bir ekip 19 dakika sonra gemiye ulaştı. 24 yaşındaki Baydak, film gibi bir operasyonla kurtarıldı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Ocak 2024 Güncelleme 27 Ocak 2024, 07:02
Film gibi operasyon! Gemi mürettebatından Oğuzhan Baydak kalp krizi geçirdi: Brezilya Hava Kuvvetleri’nden özel bir ekip 19 dakika sonra ulaştı

Brezilya'nın Pernambuco kıyısının 140 deniz mili (Yaklaşık 259 kilometre) açıklarında film gibi bir operasyon vardı. Başrolde de bir Türk. Makine mühendisi Oğuzhan Baydak'ın da mürettebatta olduğu Marshall Adaları bayrağı taşıyan yük gemisinde Çarşamba akşamüstü bir panik yaşandı.

24 yaşındaki Baydak, rahatsızlandı. İlk müdahalenin ardından kalp krizi geçirdiği anlaşıldı ve gemi kaptanı Brezilyalı yetkililerle temas kurdu. Brezilya Havacılık ve Uzay Operasyonları Komutanlığı (COMAE) hemen kurtarma helikopterini gönderdi.

Sadece 19 dakika içinde gemiye ulaşan kurtarma ekibinin özel askerleri, iplerle güverteye iniş yaptı. Baydak hemen helikoptere alındı. Helikopter, Kuzey Bölgesi'ndeki Jayme da Fonte Hastanesi'de uçtu. Tıkalı 4 damara stent takılan Türk gemicinin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

5 YILDIR AYNI GEMİDE GÖREVLİ
Oğuzhan Baydak, yaklaşık 5 yıldır Marshall Adaları bayrağı taşıyan gemide görev yapıyor. İstanbul'da yaşayan, İngiliz şirketlerden de teklif almıştı.

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