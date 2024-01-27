Film gibi operasyon! Gemi mürettebatından Oğuzhan Baydak kalp krizi geçirdi: Brezilya Hava Kuvvetleri’nden özel bir ekip 19 dakika sonra ulaştı

Brezilya'nın Pernambuco kıyısının 140 deniz mili (Yaklaşık 259 kilometre) açıklarında film gibi bir operasyon vardı. Başrolde de bir Türk. Makine mühendisi Oğuzhan Baydak'ın da mürettebatta olduğu Marshall Adaları bayrağı taşıyan yük gemisinde Çarşamba akşamüstü bir panik yaşandı.