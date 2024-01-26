Bursa’da korkunç olay! Annesini öldürdü 112’yi aradı

Bursa 'nın İnegöl ilçesinde zihinsel engelli bir genç, annesini bıçaklayarak öldürdü.

112'Yİ ARADI: ANNEMİ ÖLDÜRDÜM

Engelli genç, olayından ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak "Annemi öldürdüm" diye ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.