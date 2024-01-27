Bilal Kırkpınar kimdir? İzmir Bayraklı, Bergama, Beydağ başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 yerel seçim belediye başkan adayları listesi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Vatandaşları bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya başladı. İşte güncel aday listesi…
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Vatandaşları bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya başladı. İşte güncel aday listesi…
AK PARTİ İZMİR BAYRAKLI, BERGAMA, BEYDAĞ BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?
BAYRAKLI: AK Parti İzmir Bayraklı Belediye Başkan adayı BİLAL KIRKPINAR oldu.
BERGAMA: AK Parti İzmir Bergama Belediye Başkan adayı SADIK DOĞRUER oldu.
BEYDAĞ: AK Parti İzmir Beydağ Belediye Başkan adayı HÜSEYİN AY oldu.
YSK TAKVİMİ 2024
31 Mart Yerel Seçimlerine ilişkin seçim takviminin başlangıç günü 1 Ocak 2024 Pazartesi olacak. Yüksek Seçim Kurulu 2 Ocak'ta seçime katılabilecek siyasi partileri ilan edecek. 27 Ocak 2024'te siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yeri belirlenecek.
7 Şubat'ta seçmen kütükleri kesinleşecek ve seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi başlayacak, bu süreç 11 Şubat'ta tamamlanacak. Siyasi partiler aday listelerini 20 Şubat Salı günü saat 17.00'ye kadar teslim edecek.
3 Mart Pazar günü kesin aday listeleri il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek. 21 Mart'ta seçim propagandası ve yasaklar başlayacak. Oy verme günü ise mart ayının son pazar günü olan 31 Mart'ta yapılacak.