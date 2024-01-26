PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Çocuk pornografisine 'Sibergöz-16' operasyonu | İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 35 şüpheli tutuklandı

Ankara’da şüpheli S.K.’nın cep telefonunda yapılan incelemede çok sayıda çocuk pornografisi içerikleri çıkmasının ardından, sohbet uygulamalarında da paylaşım yaptığı tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 35 şüpheli tutuklandı. Konuyla ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,  "2 gün önce 20 ilde çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Sibergöz-16' Operasyonlarında yakalanan 35 şüpheli tutuklandı. Çocuklarımızı koruma için suçlularla mücadele etmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Ocak 2024, 22:32 Güncelleme 26 Ocak 2024, 23:08
Çocuk pornografisine ’Sibergöz-16’ operasyonu | İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 35 şüpheli tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları temin eden, başkalarının kullanımına sunan ve satan şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

ÇOCUK PORNOGRAFİSİ PAYLAŞIM GRUPLARI BULUNDU
Soruşturma kapsamında S.K.'nin cep telefonu üzerinde yapılan incelemede çok sayıda çocuk pornografisi içeriklerine rastlandı. Ayrıca telefonda sohbet uygulamalarında oluşturulmuş çok sayıda çocuk pornografisi paylaşım grupları belirlendi.

ŞÜPHELİLERE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Bu gruplardan çocuk pornografisi içeriklerinin üretildiği, temin edildiği ve paylaşıldığı saptandı. Soruşturma kapsamında Ankara merkezli, Adana, Ağrı, Aydın, Bolu, Bursa, Çorum, Denizli, İstanbul, Kayseri, Konya, Malatya, Mersin, Muğla, Sakarya, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Yalova'da 37 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı. Ankara'ya getirilen ve emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye götürüldü. Şüpheliler, sorgularının ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

35 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Ankara merkezli 20 ilde çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları temin eden, başkalarının kullanımına sunan ve satan şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 35 kişi, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

'ÇOCUKLARIMIZI KORUMA İÇİN SUÇLULARLA MÜCADELE ETMEYE KARARLIYIZ'
Konuyla ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "2 gün önce 20 ilde çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Sibergöz-16' Operasyonlarında yakalanan 35 şüpheli tutuklandı. Çocuklarımızı koruma için suçlularla mücadele etmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum projelerini anlattı! Trafik çilesini nasıl çözecek? İlk metro projesini açıkladı
ABD’de kriz! Teksas ve 25 eyaletten Joe Biden’a başkaldırı bildirisi: Sınırlar gerildi!
Hedef; Sıfır iş kazası
SON DAKİKA