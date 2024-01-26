Çocuk pornografisine ’Sibergöz-16’ operasyonu | İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 35 şüpheli tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları temin eden, başkalarının kullanımına sunan ve satan şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları temin eden, başkalarının kullanımına sunan ve satan şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.
ÇOCUK PORNOGRAFİSİ PAYLAŞIM GRUPLARI BULUNDU
Soruşturma kapsamında S.K.'nin cep telefonu üzerinde yapılan incelemede çok sayıda çocuk pornografisi içeriklerine rastlandı. Ayrıca telefonda sohbet uygulamalarında oluşturulmuş çok sayıda çocuk pornografisi paylaşım grupları belirlendi.
ŞÜPHELİLERE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Bu gruplardan çocuk pornografisi içeriklerinin üretildiği, temin edildiği ve paylaşıldığı saptandı. Soruşturma kapsamında Ankara merkezli, Adana, Ağrı, Aydın, Bolu, Bursa, Çorum, Denizli, İstanbul, Kayseri, Konya, Malatya, Mersin, Muğla, Sakarya, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Yalova'da 37 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.
Operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı. Ankara'ya getirilen ve emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye götürüldü. Şüpheliler, sorgularının ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.
35 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Ankara merkezli 20 ilde çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları temin eden, başkalarının kullanımına sunan ve satan şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 35 kişi, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
SİBERGÖZ-16 OPERASYONU İLE İLGİLİ SON GELİŞME— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 26, 2024
2 gün önce 2️⃣0️⃣ ilde Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi ile Mücadele kapsamında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "SİBERGÖZ-16" Operasyonlarında yakalanan 3️⃣5️⃣ şüpheli TUTUKLANDI❗️
Çocuklarımızı Koruma İçin Suçlularla…
'ÇOCUKLARIMIZI KORUMA İÇİN SUÇLULARLA MÜCADELE ETMEYE KARARLIYIZ'
Konuyla ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "2 gün önce 20 ilde çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Sibergöz-16' Operasyonlarında yakalanan 35 şüpheli tutuklandı. Çocuklarımızı koruma için suçlularla mücadele etmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.