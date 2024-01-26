Ayçiçeklerin arasındaki kelebeği bulabilir misin? 100 kişiden 95’inin çözemeyeceğini iddia ediyoruz

Bu özel bulmaca, ayçiçeği tarlasında ustaca gizlenmiş bir kelebeği bulmamızı istiyor. Kelebeğin ayçiçeklerinin parlak ve dikkat çekici kısımları arasında kaybolması onu bulmayı oldukça güçleştiriyor. İnternet kullanıcıları arasında popüler olan bu bulmaca pek çok kişiyi şaşırtmaya devam ediyor.

AYÇİÇEKLERİN ARASINDAKİ KELEBEĞİ BULABİLİR MİSİN? Dudas'ın bu bulmacası şimdiye kadar yarattığı en zorlu görsel bulmacalardan biri olarak kabul ediliyor. Eğer kelebeği bulmakta zorlanıyorsanız, size küçük bir ipucu verebiliriz.