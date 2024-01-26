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Ayçiçeklerin arasındaki kelebeği bulabilir misin? 100 kişiden 95'inin çözemeyeceğini iddia ediyoruz

Optik illüzyonlar ve zeka oyunları çoğu insanın ilgisini çeken ve zihinlerini meşgul eden etkinliklerdir. Gergely Dudas ya da daha çok tanındığı adıyla Dudolf'un hazırladığı ve internet kullanıcılarını kendine hayran bırakan son bulmacası bir ayçiçeği tarlasında gizlenmiş bir kelebeği bulmanızı istiyor. Bu göründüğünden daha zorlayıcı bir meydan okuma olabilir. Peki, ayçiçeklerin arasındaki kelebeği bulabilir misin? 100 kişiden 95'inin çözemeyeceğini iddia ediyoruz.

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Giriş Tarihi 26 Ocak 2024, 15:19 Güncelleme 26 Ocak 2024, 15:24
Ayçiçeklerin arasındaki kelebeği bulabilir misin? 100 kişiden 95’inin çözemeyeceğini iddia ediyoruz

Bu özel bulmaca, ayçiçeği tarlasında ustaca gizlenmiş bir kelebeği bulmamızı istiyor. Kelebeğin ayçiçeklerinin parlak ve dikkat çekici kısımları arasında kaybolması onu bulmayı oldukça güçleştiriyor. İnternet kullanıcıları arasında popüler olan bu bulmaca pek çok kişiyi şaşırtmaya devam ediyor.

AYÇİÇEKLERİN ARASINDAKİ KELEBEĞİ BULABİLİR MİSİN?

Dudas'ın bu bulmacası şimdiye kadar yarattığı en zorlu görsel bulmacalardan biri olarak kabul ediliyor. Eğer kelebeği bulmakta zorlanıyorsanız, size küçük bir ipucu verebiliriz.

Odaklanmanız gereken yer sol üst köşe. Ancak, bu ipucunun bile bazıları için yeterli olmayabileceğini belirtmek gerekir.

GÖRSEL BULMACANIN ÇÖZÜMÜNE DOĞRU

Kelebeği bulmak için dikkatli bir şekilde ayçiçeği tarlasını incelemeniz gerekecek. Eğer hala bulamıyorsanız, endişelenmeyin; bu tarz bulmacalar herkes için kolay olmayabilir.

Çözümü merak edenler için bulmacanın alt kısmında yer alan çözüm yoluna göz atabilirsiniz.

Bu tür bulmacalar internet üzerinde hızla yayılıyor ve insanları zekalarını kullanmaya teşvik ediyor. Bu bulmacalar sadece eğlenceli bir aktivite olmanın ötesinde görsel algı ve dikkat becerilerimizi geliştirmemize de yardımcı oluyor.

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